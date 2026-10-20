Alivio para bolsillo de conductores en Colombia: estos repuestos para carros están bajando de precio

Las llantas, los neumáticos y los rines bajaron de precio en Colombia, debido a que en septiembre de 2026 registraron una caída anual del 3,24%, mientras que otras piezas de repuesto disminuyeron un 0,40%.

Sin embargo, no todos los gastos asociados a los vehículos tuvieron el mismo comportamiento: los servicios de mantenimiento y reparación aumentaron un 10,49% frente a septiembre de 2025, por encima de la inflación nacional, que fue del 6,29%.

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Las cifras hacen parte del Radar de las Autopartes de Asopartes, elaborado en alianza con el Centro Virtual de Negocios (CVN) a partir de datos oficiales del DANE. El informe muestra diferencias entre los precios de los repuestos, los productos para el cuidado de los vehículos y los servicios que prestan los talleres.

Mecánicos Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

¿Qué repuestos para carros bajaron de precio en Colombia?

Las llantas, los neumáticos y los rines presentaron la mayor reducción anual entre las categorías analizadas, con una variación del -3,24%. En el caso de otras piezas de repuesto, la disminución fue del 0,40%.



El comportamiento también se reflejó en las cifras mensuales. En septiembre, las llantas, los neumáticos y los rines bajaron un 0,57% frente a agosto. Los productos para limpieza y conservación de los vehículos disminuyeron un 0,71%, mientras que los aditivos, las valvulinas y los refrigerantes registraron una caída del 0,07%.

¿Qué productos y servicios para carros subieron de precio?

En la variación anual a septiembre, los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos tuvieron el mayor incremento, con un 10,49%. Les siguieron los servicios de latonería y pintura, con un 5,38%, y la compra y el cambio de aceite, con un 4,94%.

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También aumentaron los precios de los productos para limpieza y conservación del vehículo, un 2,39%, y de los aditivos, las valvulinas y los refrigerantes, un 1,58%.

En el balance mensual, la compra y el cambio de aceite subieron un 0,55%; otras piezas de repuesto, un 0,44%; y los servicios de mantenimiento y reparación, un 0,36%. Así, aunque algunas categorías de repuestos registraron reducciones, los conductores siguieron enfrentando aumentos en otros gastos relacionados con sus vehículos.

Lo más importante es tener una comunicación clara con el mecánico. Foto: AFP

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¿Cómo se comportaron los precios del sector automotor?

El Radar de las Autopartes permite seguir los cambios en siete subclases de productos y servicios relacionados con el mantenimiento de los vehículos. Estas representan aproximadamente el 1% de la ponderación de la canasta utilizada por el DANE para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asopartes señaló que el aumento de los costos de los servicios puede estar relacionado con factores como la tecnificación de los talleres, la necesidad de personal especializado y los costos operativos. El gremio también destacó la importancia de fortalecer la formación técnica, la productividad y la competitividad del sector.