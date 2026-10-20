Carros chinos usados por militares en Noruega grabaron en secreto bases y códigos de acceso

Vehículos de alquiler utilizados por las Fuerzas Armadas de Noruega durante un ejercicio militar almacenaron videos de soldados y códigos de acceso a instalaciones restringidas sin que los uniformados supieran que esos datos estaban siendo registrados. Las grabaciones fueron descubiertas durante el ejercicio Hovedstad, el 14 de septiembre.

La empresa que suministró los vehículos opera Hertz en Noruega y está vinculada empresarialmente a Volvo Cars, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino Geely. Entre los automóviles identificados en los reportes sobre el incidente había unidades de Deepal, marca del fabricante chino Changan. Sin embargo, no hay pruebas de que Geely, Changan o el Gobierno chino hayan accedido a los registros.

Deepal es la marca premium de Changan Foto: AFP

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¿Qué información quedó almacenada en los carros?

Según informó el medio noruego Dagens Næringsliv, integrantes de la Guardia Nacional descubrieron que los vehículos habían grabado imágenes sin que los militares hubieran solicitado esa función ni recibido información al respecto.

Los videos mostraban a soldados y podían revelar sus desplazamientos, las personas que entraban o salían de los vehículos y los lugares en los que permanecían. También se informó del almacenamiento de códigos utilizados para acceder a instalaciones militares.



La información registrada es sensible porque puede servir para reconstruir movimientos del personal e identificar detalles sobre el funcionamiento de espacios restringidos. No obstante, el hallazgo de los archivos no demuestra que alguien los haya consultado, copiado o enviado a terceros.

Los soldados eliminaron las grabaciones de los sistemas a los que pudieron acceder. No quedó establecido si existían copias adicionales o si los datos habían sido transferidos fuera de los vehículos.

Carros chinos grabaron en secreto militares en Noruega Foto: AFP

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¿Qué relación tiene la empresa de alquiler con Geely?

Los automóviles fueron suministrados a través de First Rent A Car Norway, empresa que opera Hertz en Noruega. Su estructura empresarial está vinculada a Volvo Cars, fabricante controlado mayoritariamente por Geely, conglomerado de origen chino.

Esta relación no significa que Geely tenga acceso automático a todos los datos recopilados por los vehículos alquilados por la compañía. Para establecer si hubo una filtración sería necesario determinar cómo se almacenaron las grabaciones, si se transmitieron a algún servidor y quién podía consultarlas. Desde Noruega no confirman que esos datos llegaran a China.

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El contrato de alquiler también involucra a RAC Norway. En 2024, ambas compañías firmaron acuerdos marco con las Fuerzas Armadas noruegas por un valor máximo combinado de 350 millones de coronas noruegas, suma que corresponde al límite de los contratos y no al costo específico de los vehículos utilizados durante el ejercicio.

Vehículos Geely Foto: AFP

¿Por qué los automóviles modernos pueden recopilar información sensible?

Los vehículos actuales incorporan cámaras, sensores y sistemas electrónicos que permiten registrar información sobre el entorno y el funcionamiento del automóvil. Según la evaluación de riesgos noruega Risiko 2025, un vehículo moderno puede contar con más de 200 sensores.

La preocupación para las instituciones militares no se limita a la marca o al país de origen de un carro. También incluye qué datos recopila, dónde los almacena, si los transmite y qué controles existen para impedir el acceso no autorizado. En instalaciones sensibles, incluso información aparentemente rutinaria sobre recorridos y horarios puede revelar movimientos del personal.

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La Evaluación Nacional de Amenazas de 2026 del Servicio de Seguridad Policial de Noruega (PST) también advierte sobre las actividades de inteligencia de China en el país. Sin embargo, esa evaluación general no demuestra que el Gobierno chino estuviera detrás de las grabaciones encontradas en los vehículos.

¿Qué antecedentes hay en otros países?

En Noruega también se han planteado preocupaciones sobre la seguridad de autobuses eléctricos cuyos sistemas podrían permitir el apagado remoto.

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Israel, por su parte, restringió en 2025 el uso de vehículos fabricados en China en instalaciones militares. En Alemania, la Bundeswehr impuso en abril restricciones al uso de dispositivos inteligentes personales para tratar información clasificada, debido a riesgos de espionaje.