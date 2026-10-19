MinTransporte inició encuentros regionales para construir la reforma al Código de Tránsito

Antes de llevar la reforma al Congreso, el Ministerio de Transporte quiere escuchar a quienes viven el día a día en las vías del país. Por eso, hoy comienza en Bogotá esta ronda de encuentros regionales, que continuará este jueves en Barranquilla, el próximo lunes en Cali y, el 3 de noviembre, en Medellín, en la Universidad Nacional. La propuesta del ministerio es que transportadores, motociclistas, conductores particulares, peatones y ciclistas, entre otros actores viales, puedan contar qué se debe cambiar y qué problemas enfrentan en las calles y carreteras.

“Proponemos reducir el costo de la licencia, fijar multas proporcionales, revisar los cobros de los patios y de las grúas y simplificar los trámites. Con respecto a las fotomultas, la regla es clarísima: cámaras visibles y bien señalizadas que prevengan, y no esas cámaras que se esconden detrás de los árboles solo con fines recaudatorios”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Viajar por carretera puede ser una experiencia agradable si se hace correctamente Foto: Coviandina

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La ministra también aseguró que la reforma buscará medidas más firmes frente a las conductas que ponen en riesgo la vida, como conducir con exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol, y no utilizar el casco o el cinturón de seguridad. “No solamente que ya van más de 9.000 muertos al año, este año terminaremos. Un desastre desde el punto de vista de seguridad vial, pero también lo injusto que se ha vuelto con todos los colombianos este Código de Tránsito, en temas de multas, de trámites, en la incapacidad del ciudadano de defenderse de las normas”, afirmó el viceministro de Transporte, Miguel Eduardo Vergara.

A propósito de la jornada que se adelanta en la Universidad de los Andes, en Bogotá, el transportador de carga Alex Rubio habló sobre los altos costos de las infracciones como uno de los problemas que afectan a su sector. “Tenemos también el tema de los costos de las infracciones y de la aplicación de la ley en vía por parte de la autoridad. Casos específicos en donde muchas veces se ven afectaciones al transportador de carga por parte de la autoridad de tránsito y por parte de algunos actores que no tienen, de pronto, la precaución ni la visión de qué es moverse en un vehículo de carga”, afirmó Rubio.



Por su parte, el Ministerio de Transporte mantiene abiertos sus canales de comunicación, a través de las redes sociales o su página web, para que la ciudadanía pueda dejar sus comentarios y propuestas.