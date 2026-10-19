Le colocaron un cepo a camioneta de BYD y se libró andando solo en tres ruedas: ¿cómo lo hizo?

Una camioneta de BYD fue captada avanzando por una calle de China con un cepo instalado en una de sus ruedas, que permanecía levantada del suelo. La SUV continuó desplazándose apoyada en las otras tres ruedas, una maniobra que está relacionada con tecnologías de suspensión hidráulica, que es capaz de elevar individualmente cada rueda.

El video, que circula en redes sociales chinas, muestra una BYD Fang Cheng Bao Bao 8 en una calle comercial de Jinshan, en la ciudad de Lianyungang. En las imágenes se observan vehículos estacionados, tráfico y peatones mientras la camioneta avanza con la rueda delantera izquierda levantada.

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¿Cómo logra una camioneta andar en tres ruedas?

La explicación está en el sistema de suspensión hidráulica DiSus-P Ultra, desarrollado por BYD para controlar la carrocería y ajustar la altura de cada rueda de manera individual.

La tecnología fue presentada en mayo de 2026 durante una demostración de la Fang Cheng Bao Bao 8 Flash Charge Edition. En una pista de pruebas, el fabricante mostró cómo la SUV podía levantar una de sus ruedas y desplazarse lentamente sobre las otras tres.



Entre las especificaciones reportadas del sistema están una altura de elevación individual de hasta 300 milímetros, un recorrido de ajuste de la suspensión de hasta 200 milímetros y una capacidad máxima de elevación de nueve toneladas métricas.

Estas características explican cómo el vehículo puede mantener tres ruedas en contacto con el suelo mientras la cuarta permanece elevada.

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 Foto: captura de video

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¿A qué velocidad puede moverse con una rueda levantada?

Durante la demostración realizada en mayo, BYD indicó que la conducción sobre tres ruedas tenía una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora.

Hay una diferencia importante entre las dos escenas: la demostración del fabricante se hizo en una pista controlada, mientras que las imágenes recientes parecen mostrar el vehículo circulando por una calle pública, con otros automotores y peatones alrededor.

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La legislación china contempla requisitos de seguridad para los vehículos y restricciones para la circulación de automotores que representen riesgos.