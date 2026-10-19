Aterriza nueva marca en Colombia con SUV diseñada por la firma de Ferrari y autonomía de 1.115 km

ROX Motor llega oficialmente a Colombia con la ROX 01, una SUV de lujo con 470 caballos de potencia, tecnología eléctrica de rango extendido y una autonomía anunciada de hasta 1.115 kilómetros.

Uno de los elementos que distingue al modelo es el trabajo de Pininfarina, la casa italiana responsable de las líneas de automóviles emblemáticos de Ferrari, como el Testarossa, el F40 y el 250 GT. La ROX 01 combina esa tradición de diseño automotriz con una propuesta centrada en el espacio interior, el equipamiento tecnológico y las capacidades para recorrer rutas fuera del asfalto.

ROX 01 Foto:ROX

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¿Qué ofrece la ROX 01 en diseño?

La SUV tiene una parrilla tridimensional, techo panorámico, llantas de 21 pulgadas y una rueda de repuesto integrada visualmente a la puerta trasera. Está disponible en configuraciones de seis o siete puestos, según la versión.

En el habitáculo incorpora asientos tapizados en cuero Nappa con ajustes eléctricos, calefacción, ventilación y masaje. El asiento del conductor cuenta con 14 posiciones de ajuste eléctrico y masaje de ocho puntos. También dispone de aire acondicionado automático de tres zonas, sistema de purificación de aire e iluminación ambiental con 256 tonos configurables.



La experiencia multimedia se concentra en una pantalla táctil central de 15,7 pulgadas con resolución 3K y una segunda pantalla de 15,6 pulgadas instalada en el techo, que puede inclinarse en cinco posiciones para facilitar su visualización desde las filas posteriores. El sistema de sonido cuenta con 14 altavoces.

Otra función es el modo campamento, que permite transformar el habitáculo en una superficie para descansar. En cuanto al espacio de carga, el baúl ofrece 346 litros, capacidad que aumenta a 1.191 litros al abatir la tercera fila. En la versión de siete puestos puede llegar a 2.218 litros con la segunda fila plegada.

ROX 01 Foto: ROX

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¿Cómo funciona su tecnología de autonomía extendida?

La ROX 01 emplea un sistema EREV, sigla en inglés para vehículo eléctrico de autonomía extendida. Su configuración combina una batería de litio ternaria CATL de 56 kWh con un tanque de combustible de 70 litros, para ampliar el recorrido sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

Según las cifras anunciadas por la marca, el vehículo alcanza una autonomía total de hasta 1.115 kilómetros bajo el ciclo WLTC y puede recorrer hasta 235 kilómetros en modo eléctrico. Los resultados reales dependen de las condiciones de conducción y operación.

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El sistema entrega 350 kW de potencia, equivalentes a 470 caballos, y 740 Nm de torque. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 5,5 segundos, de acuerdo con las especificaciones divulgadas.

Para actividades al aire libre, la SUV incorpora tecnología V2L, que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar equipos externos. Cuenta con dos tomas de 2,2 kW, una en el interior y otra en el exterior.

ROX 01 Foto: ROX

Capacidades off-road y seguridad

La ROX 01 cuenta con siete modos de conducción, una profundidad máxima de vadeo declarada de 70 centímetros y capacidad para afrontar pendientes de hasta 45 grados. Su radio mínimo de giro es de 5,98 metros.

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La estructura incorpora un chasis de aluminio de alta resistencia, suspensión delantera de doble horquilla y suspensión trasera multibrazo en H, complementadas con control dinámico de amortiguación.

En seguridad, ROX reporta cinco estrellas en las pruebas C-NCAP y una puntuación perfecta en las pruebas de colisión de CIRI. El equipamiento incluye seis airbags y sistemas de asistencia a la conducción, como el control crucero adaptativo y la asistencia de centrado de carril.