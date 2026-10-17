En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jamundí
Pizarro
Sencia
FMI

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / MinTransporte abre convocatoria ciudadana para reformar el Código Nacional de Tránsito

MinTransporte abre convocatoria ciudadana para reformar el Código Nacional de Tránsito

Con esta iniciativa buscan modernizar las normas para que respondan a las realidades económicas y sociales del país, aclaran que este proyecto no contempla modificaciones al régimen de transporte establecido en la Ley 336 de 1996.

vehículos.jpg
BLU Radio. Vehículos / foto: Tránsito Bucaramanga
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, iniciará el proceso de reforma del Código Nacional de Tránsito, una legislación que tiene más de 20 años de vigencia. El objetivo es modernizar las normas para que respondan a las realidades económicas y sociales del país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló en un comunicado que la reforma debe garantizar que las normas protejan la vida, sean justas con el bolsillo de los colombianos y se construyan con participación ciudadana.

Últimas noticias

¿Adiós a los trancones? Estos son los mejores memes del Tesla Roadster en Colombia.
Motor

¿Adiós a los trancones? Estos son los mejores memes del Tesla Roadster en Colombia

Tesla Roadster
Motor

“Es un juguete, no tiene ningún fin práctico”: la crítica de José Clopatofsky al Tesla Roadster

Publicidad

No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos”, afirmó la ministra.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos?

El Ministerio de Transporte realizará encuentros ciudadanos en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín para recoger propuestas que contribuyan a modernizar la legislación. Los temas incluyen las normas de comportamiento y circulación, las condiciones técnicas de los vehículos, los requisitos para los conductores, los sistemas de registro, el régimen sancionatorio, la institucionalidad de tránsito y los trámites que deben realizar los ciudadanos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las jornadas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares:

Publicidad

  • Bogotá: 19 de octubre de 2026, en la Universidad de los Andes.
  • Barranquilla: 22 de octubre de 2026, en la Universidad del Norte.
  • Cali: 26 de octubre de 2026, en la Pontificia Universidad Javeriana.
  • Medellín: 3 de noviembre de 2026, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.

Quienes deseen asistir deberán inscribirse a través de la plataforma digital https://codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co/. En este mismo sitio, transportadores, conductores, motociclistas, peatones y ciclistas podrán presentar sus propuestas para la reforma.

El Ministerio precisó que el proceso se limita a la reforma del Código Nacional de Tránsito y no contempla modificaciones al régimen de transporte establecido en la Ley 336 de 1996 ni a las demás disposiciones que regulan las modalidades de transporte público, cuyo trámite se desarrolla por separado.

Relacionados

Ministerio de Transporte

Código Nacional de Tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad