MinTransporte abre convocatoria ciudadana para reformar el Código Nacional de Tránsito

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, iniciará el proceso de reforma del Código Nacional de Tránsito, una legislación que tiene más de 20 años de vigencia. El objetivo es modernizar las normas para que respondan a las realidades económicas y sociales del país.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló en un comunicado que la reforma debe garantizar que las normas protejan la vida, sean justas con el bolsillo de los colombianos y se construyan con participación ciudadana.

Publicidad

“No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos”, afirmó la ministra.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos?

El Ministerio de Transporte realizará encuentros ciudadanos en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín para recoger propuestas que contribuyan a modernizar la legislación. Los temas incluyen las normas de comportamiento y circulación, las condiciones técnicas de los vehículos, los requisitos para los conductores, los sistemas de registro, el régimen sancionatorio, la institucionalidad de tránsito y los trámites que deben realizar los ciudadanos.

Las jornadas se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares:

Publicidad

Bogotá: 19 de octubre de 2026, en la Universidad de los Andes.

19 de octubre de 2026, en la Universidad de los Andes. Barranquilla: 22 de octubre de 2026, en la Universidad del Norte.

22 de octubre de 2026, en la Universidad del Norte. Cali: 26 de octubre de 2026, en la Pontificia Universidad Javeriana.

26 de octubre de 2026, en la Pontificia Universidad Javeriana. Medellín: 3 de noviembre de 2026, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.

Quienes deseen asistir deberán inscribirse a través de la plataforma digital https://codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co/. En este mismo sitio, transportadores, conductores, motociclistas, peatones y ciclistas podrán presentar sus propuestas para la reforma.

El Ministerio precisó que el proceso se limita a la reforma del Código Nacional de Tránsito y no contempla modificaciones al régimen de transporte establecido en la Ley 336 de 1996 ni a las demás disposiciones que regulan las modalidades de transporte público, cuyo trámite se desarrolla por separado.