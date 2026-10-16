¿Adiós a los trancones? Estos son los mejores memes del Tesla Roadster en Colombia.

La presentación del nuevo Tesla Roadster, el deportivo eléctrico desarrollado junto a SpaceX, dejó imágenes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. El vehículo sorprendió al público con sus propulsores, capaces de elevarlo del suelo y permitirle realizar maniobras en el aire.

Ante el furor y la viralidad que ha despertado, los colombianos no tardaron en encontrarle otros usos a semejante tecnología. Después del anuncio de Elon Musk, en redes sociales comenzaron a circular videos y montajes que imaginan cómo sería tener un carro con esas capacidades en las calles del país.

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Desde situaciones habituales de los conductores hasta escenas completamente absurdas, los memes adaptaron el Tesla Roadster a la realidad colombiana.

Los mejores memes del Tesla Roadster en Colombia

Uno de los videos muestra una solución bastante particular para quienes viajan por carretera y se encuentran con un peaje. Al parecer, el Roadster tendría otra forma de continuar el recorrido.



Los trancones de Bogotá tampoco se salvaron. En otro montaje, un conductor encuentra una manera de escapar del tráfico frente a un agente de tránsito.

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Otros internautas trasladaron la idea a situaciones cotidianas que se dan en los semáforos, como los limpiavidrios.

En Medellín también imaginaron cómo cambiaría la movilidad con estos vehículos, aunque en el video parece que los carros voladores no solucionarían todos los problemas de tránsito.

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Y, por supuesto, no podía faltar el primer paseo con los amigos y qué pasaría si el conductor decidiera probar todas las capacidades del Roadster.

¿Qué es el Tesla Roadster y cuándo saldrá a la venta?

El nuevo Tesla Roadster fue presentado el 15 de octubre de 2026 durante un evento realizado en las instalaciones de SpaceX en Texas, Estados Unidos. Se trata de la segunda generación del deportivo eléctrico anunciado originalmente en 2017, cuyo desarrollo ha sufrido múltiples retrasos.

Su característica más llamativa es un sistema de propulsores de gas frío que permite realizar saltos y maniobras controladas en el aire. Durante la presentación, Tesla mostró un prototipo capaz de girar mientras estaba suspendido y posteriormente aterrizar sobre sus ruedas.

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Según la compañía, el vehículo puede acelerar de 0 a aproximadamente 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, superar los 370 km/h de velocidad máxima y ofrecer más de 480 kilómetros de autonomía, dependiendo de la versión.

Elon Musk señaló que la producción está prevista para 2028, aunque todavía no se ha confirmado el precio definitivo ni cuáles de las funciones mostradas llegarán a los vehículos comerciales.

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Por ahora, mientras el Roadster continúa su camino hacia la producción, los colombianos ya encontraron cómo aprovecharlo, al menos en los memes.