“Es un juguete, no tiene ningún fin práctico”: la crítica de José Clopatofsky al Tesla Roadster

El Tesla Roadster de Elon Musk, presentado como un vehículo con propulsores que le permitirían realizar diferentes maniobras en el aire, despertó críticas del periodista especializado en automovilismo José Clopatofsky, director de la revista Motor, quien cuestionó su utilidad en la vida cotidiana.

En entrevista con Mañanas Blu, Clopatofsky aseguró que el vehículo no tiene una aplicación práctica en las condiciones actuales y lo calificó como un juguete tecnológico. “Yo no creo, esto es un juguetazo, como decimos nosotros en el argot. Eso es un aparato que no tiene ningún fin práctico”, afirmó.

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El periodista explicó que el funcionamiento del vehículo plantea dificultades para su uso en condiciones normales de tráfico, especialmente por los propulsores neumáticos que incorpora y las maniobras que requeriría realizar. “Yo creo que eso es un juguete de Elon Musk para hablar, para ponerse en sintonía y tal. No tiene ningún sentido práctico”, agregó.

¿Por qué los carros voladores no serían prácticos?

Clopatofsky señaló que los automóviles voladores llevan décadas en desarrollo, pero todavía tienen limitaciones relacionadas con la infraestructura necesaria para operar.



Según explicó, los vehículos que utilizan alas necesitan alcanzar determinada velocidad para elevarse, por lo que requieren pistas o espacios adecuados para despegar.

“Un carro volador como tal, pues eso lleva 50 o 60 o 70 años en evolución, y pues no es práctico porque necesita un aeropuerto de alguna forma, una autopista, necesita coger velocidad para poderse elevar si tiene alas”, sostuvo.

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El periodista diferenció estos automóviles de los taxis aéreos eléctricos, que funcionan como drones de despegue y aterrizaje vertical y podrían utilizarse en trayectos específicos, por ejemplo, entre aeropuertos y centros urbanos.

Sin embargo, advirtió que estas alternativas también deben resolver asuntos relacionados con el ruido, las regulaciones y el control del tráfico aéreo.

Tesla Roadster Foto: Tesla

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Los híbridos serían protagonistas en los próximos años

Más allá de los vehículos voladores, Clopatofsky consideró que los automóviles híbridos tendrán un papel importante en la industria durante los próximos 10 o 15 años.

A su juicio, la expansión masiva de los carros completamente eléctricos enfrenta dificultades relacionadas con la disponibilidad de energía y la infraestructura de carga. “El futuro inmediato, digamos de 10 o 15 años, son los automóviles híbridos”, afirmó.

También explicó que el desarrollo de esta tecnología depende de mejorar la eficiencia de los motores de combustión que trabajan junto con los sistemas eléctricos.

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La tecnología de los carros también tiene límites

Por otro lado, el director de Motor cuestionó la incorporación de pantallas y controles digitales para funciones que, en su opinión, deberían seguir siendo sencillas de utilizar.

Como ejemplo, relató que intentó probar un vehículo eléctrico chino, pero no pudo ajustar el asiento porque el sistema multimedia todavía estaba en chino.

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Clopatofsky también advirtió sobre los riesgos de depender exclusivamente de controles electrónicos y manijas ocultas en los vehículos, especialmente ante una falla eléctrica o un accidente.

“Eso no puede desaparecer”, afirmó al defender la necesidad de conservar mecanismos convencionales que permitan operar algunas funciones del automóvil. mFinalmente, el periodista sostuvo que la industria debe encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la funcionalidad de los vehículos.

Tesla Roadster Foto: Tesla

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: