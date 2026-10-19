Volkswagen busca ahorrar miles de millones: congelaría salarios y reducirá su oferta de carros

El fabricante alemán de carros Grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porsche, planea una congelación salarial en su plantilla hasta 2030 para ahorrar costes, como medida añadida a las de ajuste ya presentadas y que incluyen despidos de decenas de miles de empleados.

Según informó este lunes el diario Süddeutsche Zeitung, que citó documentos internos de la empresa, "el mayor grupo automovilístico europeo tiene previsto congelar los salarios de muchos de sus 600.000 empleados en todo el mundo hasta 2030".

Publicidad

De acuerdo con los planes de la compañía citados por las páginas económicas del diario, la congelación salarial "supondría para los afectados una pérdida real de ingresos de alrededor del 10 %".

Protestas sector automotriz en Alemania Foto: AFP

La medida afectaría a todos los centros donde produce el consorcio, pues, "todas las marcas, regiones y empresas" del Grupo Volkswagen tendrían que contribuir de forma razonable a los objetivos de ahorro, según los documentos recogidos por el Süddeutsche Zeitung.



El consorcio automovilístico alemán rechazó comentar la noticia, que calificó de especulativa.

IG Metall, el sindicato mayoritario del sector, tachó por su parte de "absurdo" el "plan de la dirección".

Publicidad

Frente a la perspectiva de una congelación, "el comité de empresa mundial prevé una fuerte resistencia", avisó IG Metall este lunes en un comunicado.

La organización de trabajadores adujo que las consecuencias del plan sobre el que informa el Süddeutsche Zeitung supondrían una "pérdida notable del salario real" para los empleados.

Planta Volkswagen Wolfsburgo, Alemania Foto: AFP

Publicidad

La congelación salarial se añadiría a unos esfuerzos del mayor fabricante de coches de Europa por recortar gastos que implican, entre otras cosas, un recorte de 100.000 empleos en los próximos años.

Volkswagen, que llegó a tener unos 680.000 empleados en 2023, incluidas las sociedades de riesgo compartido chinas, anunció en diciembre de 2024 un primer recorte de 50.000 empleos hasta 2030 en Alemania, principalmente en la marca principal, VW.

El pasado mes de septiembre, a esos recortes se añadieron 50.000 empleos más hasta 2030, la mitad en Alemania y la otra mitad en otros países de Europa.

Publicidad

Entre las medidas de ahorro presentadas por el Grupo Volkswagen figura igualmente una reducción a la mitad de la oferta de sus modelos.