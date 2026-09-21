Miles de trabajadores del Volkswagen, BMW y más protestan en Alemania para defender empleos

Decenas de miles de trabajadores del sector automovilístico alemán se movilizan este lunes en todo el país para reclamar medidas para proteger empleos y fábricas de un sector en crisis.

La creciente competencia china, agravada por la debilidad de la demanda interna y los aranceles estadounidenses, han agravado la situación.

Volkswagen planea recortar 100.000 empleos de aquí a finales de la década, la mayor reestructuración de la historia del sector automovilístico mundial. Mercedes-Benz y BMW también están reduciendo su plantilla.

Fábrica de Volkswagen en Osnabrück Foto: AFP

Se espera que decenas de miles de personas participen en las protestas, que, según el sindicato IG Metall, se celebrarán en más de 280 centros de toda Alemania.



"La situación se fue realmente al traste", declaró Christiane Benner, líder de IG Metall y miembro del consejo de supervisión de Volkswagen, en la emblemática fábrica de la marca en Wolfsburgo.

"Empresas como VW, BMW, Audi, Bosch, Mercedes y Porsche eran sinónimo de automóviles fantásticos y de gran calidad", afirmó. "Ahora, la dirección está llevando a toda velocidad a la industria contra un muro".

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Muchos culpan de los problemas del sector a los directivos, por haber iniciado demasiado tarde la transición hacia los vehículos eléctricos y haber tardado demasiado en invertir en software.

Carros chinos vs. carros de marcas tradicionales Foto: Flow

Otros señalan el apoyo del Gobierno chino a sus fabricantes de automóviles, a los que muchos gobiernos europeos acusan de provocar un exceso de capacidad en la industria automovilística mundial.

El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, declaró la semana pasada que presionaría para que la Unión Europea refuerce la protección de los fabricantes de automóviles del continente frente a los competidores chinos, afirmando que es importante no ser "ingenuos".

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En declaraciones el lunes, Benner pidió al Gobierno que abarate la energía, proporcione ayuda financiera a los proveedores que necesiten adaptar sus instalaciones y fomente la producción nacional.