Nissan mueve sus fichas en Colombia: los cambios que anunció para su operación en el país

Nissan Colombia anunció cambios en su estructura directiva con el nombramiento de Ricardo Toro como gerente de marca y de Mauricio Salazar como gerente comercial. Los movimientos se producen mientras Carlos Felipe Caicedo asume la Gerencia General del Grupo Vardí, después de 15 años vinculado a la organización y 11 años al frente de la Gerencia General de Distribuidora Nissan (Dinissan).

La nueva estructura combina la trayectoria de Toro dentro de la compañía con la experiencia de Salazar en otras empresas del sector automotor. Desde sus cargos, ambos tendrán responsabilidades en la operación de Nissan en Colombia, el desarrollo de su red comercial y la estrategia de ventas.

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¿Quiénes son los nuevos directivos de Nissan Colombia?

Ricardo Toro, quien ingresó a Dinissan en 2013, asumirá la Gerencia de Marca Nissan. Durante más de una década en la organización ha desempeñado funciones en el área comercial y participado en el desarrollo del negocio en el país.

Ricardo Toro y Mauricio Salazar Foto: Nissan Co

Antes de llegar a Dinissan, trabajó en compañías como Newell Brands y Fiberglass Colombia, del grupo Saint-Gobain, en áreas relacionadas con ventas, dirección comercial y desarrollo de mercados.



En su nuevo cargo, Toro estará al frente de la operación de la marca, con énfasis en el fortalecimiento de la red comercial y el acompañamiento a los cambios del mercado automotor colombiano.

Por su parte, Mauricio Salazar asumirá la Gerencia Comercial de Nissan Colombia y reportará directamente a Toro. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores automotor y de movilidad, con trayectoria en empresas como Autogermana, Inchcape y Hero MotoCorp.

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Su experiencia incluye la dirección de equipos, la estrategia comercial y el crecimiento de negocios. También cuenta con formación en MIT Sloan School of Management.

Desde la Gerencia Comercial, Salazar tendrá a su cargo el fortalecimiento de la gestión de ventas y el desarrollo de la red comercial de Nissan en el país.

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¿Qué papel tendrá Carlos Felipe Caicedo en esta nueva estructura?

Caicedo continuará al frente de la dirección estratégica del negocio desde su posición como gerente general del Grupo Vardí. Su trayectoria en la organización suma 15 años, incluidos 11 como gerente general de Dinissan.

La reorganización mantiene a Caicedo en el liderazgo del grupo empresarial, mientras Toro y Salazar asumirán responsabilidades específicas en la operación de la marca y su estrategia comercial.

Según explicó Caicedo, la designación de Toro responde a su conocimiento de la organización, mientras que Salazar aporta experiencia en la industria automotriz. La compañía busca fortalecer sus equipos directivos para responder a los cambios en las preferencias de los consumidores y a una oferta de vehículos cada vez más diversa.