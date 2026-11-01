El mercado de vehículos nuevos en Colombia tuvo en octubre uno de sus meses más destacados de 2026. Según el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, elaborado con base en las cifras del Runt, durante el décimo mes del año se matricularon 32.175 vehículos nuevos, lo que representa una disminución del 4,9 % frente a septiembre, cuando se registraron 33.835 unidades.

En este contexto, el KIA K3 se consolidó como el carro más vendido en Colombia durante octubre, con un total de 1.356 unidades matriculadas. Sin embargo, muy cerca se ubicó la Renault Duster, que registró 1.215 unidades, una diferencia de apenas 141 vehículos.

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Kia K3 lucha con la Corolla Cross para quedarse con el primer lugar Foto: Kia Press

En el tercer lugar quedó el Chevrolet Onix, con 989 unidades, equivalentes al 3,1 % del mercado en 2026. Muy cerca se ubicó el Toyota Corolla Cross, con 947 unidades y una participación del 2,9 % en el mercado nacional.



Para completar el top cinco, el Tesla Model Y registró 884 unidades matriculadas en Colombia, equivalentes al 2,7 % del mercado de vehículos nuevos. Esta cifra representa una disminución frente a junio, cuando este modelo ocupó el primer lugar con 2.295 unidades matriculadas.

¿Cuáles fueron los 20 carros más vendidos en Colombia en octubre de 2026?

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El listado de los 20 carros más vendidos en octubre quedó conformado de la siguiente manera, según el informe de Fenalco y la ANDI sobre el sector automotor:

KIA K3: 1.356 unidades. Renault Duster: 1.215 unidades. Chevrolet Onix: 989 unidades. Toyota Corolla Cross: 947 unidades. Tesla Model Y: 884 unidades. Mazda CX-30: 713 unidades. KIA Picanto: 706 unidades. Mazda 2: 646 unidades. Chery E5: 592 unidades. KIA Sportage: 572 unidades. Suzuki Dzire: 555 unidades. Foton BJ: 543 unidades. Suzuki Swift: 536 unidades. Nissan Qashqai: 533 unidades. BYD Yuan Up: 512 unidades. Toyota Land Cruiser: 483 unidades. Chevrolet Tracker: 475 unidades. Toyota Hilux: 431 unidades. Toyota Fortuner: 404 unidades. Ford Territory: 404 unidades.

Renault Duster es uno de los carros más populares de la marca francesa en Colombia Foto: Renault Press

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¿Cuáles son los carros más vendidos en Colombia en lo que va de 2026?

Pese a la caída en las matriculaciones del Tesla Model Y durante octubre, este vehículo se mantiene en el primer lugar del acumulado de 2026, con 15.265 unidades y una participación del 5,5 %.

En el segundo puesto está la Renault Duster, con 10.242 unidades y una participación del 3,7 % en el mercado nacional. El KIA K3 ocupa el tercer lugar, con 9.063 unidades matriculadas, equivalentes al 3,2 % de participación.

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Tesla Model Y triunfa en Colombia Foto: Tesla

El listado de los 20 modelos con más matriculaciones en lo que va del año es el siguiente:

