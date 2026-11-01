En octubre se vendieron 123.214 motos nuevas en Colombia: estas fueron las marcas más compradas

En octubre de 2026 se registraron 123.214 motos nuevas en Colombia, lo que representó un crecimiento del 24,72 % frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, elaborado con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Aunque el resultado anual mostró un incremento importante, el comportamiento mensual fue diferente. Frente a septiembre de 2026, los registros de motocicletas nuevas disminuyeron un 3,06 %. Sin embargo, en el acumulado entre enero y octubre, la industria alcanzó un crecimiento del 27,87 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

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¿Cuáles fueron las marcas de motos más registradas en Colombia?

Bajaj ocupó el primer lugar del ranking durante octubre, con 19.227 motocicletas registradas y una participación del 15,6 %. Muy cerca se ubicó Suzuki, con 19.170 unidades y el mismo porcentaje de participación.



Honda completó los primeros tres puestos, con 17.880 registros, equivalentes al 14,5 % del mercado. Después aparecieron AKT, con 17.385 motocicletas (14,1 %), y Yamaha, con 16.701 unidades (13,6 %).

Entre las marcas que mostraron mayores incrementos frente a octubre de 2025 se destacó Royal Enfield, con un crecimiento del 56,9 %. Le siguieron TVS, con 38,7 %, y Honda, con 38,5 %.

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En el grupo de las 15 marcas con mayor presencia también sobresalieron Vento, cuyo registro aumentó un 655,1 %, y SYM, con un incremento del 144,7 %.

¿Cuáles fueron las motos más registradas durante octubre de 2026?

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El listado de los diez modelos con más registros estuvo encabezado por la AKT AK125NKD EIII, con 5.966 unidades. En segundo lugar quedó la Yamaha GPD155-A (NMAX155), con 5.145, seguida de la Honda XBR190L 2.0, que alcanzó 4.624 registros.

El cuarto puesto fue para la Bajaj CT100 ES SPOKE, con 4.333 motocicletas, mientras que la Suzuki DR150 ABS ocupó el quinto lugar, con 4.134 unidades.

La Honda XR150L 2.0 registró 3.348 unidades y la Suzuki GN125 ABS alcanzó 3.309. También figuraron la Bajaj CT100 KS SPOKE, con 3.268; la Hero HUNK 125 R, con 3.234, y la Yamaha XTZ150-A, con 3.158 registros.

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Los diez modelos concentraron el 32,9 % de las motocicletas registradas en el país durante el mes. Además, todos incorporan sistemas de frenado avanzado ABS o CBS.

Motos nuevas. Fotografía de referencia tomada de Pexels.

¿En qué departamentos se registraron más motocicletas nuevas?

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Cundinamarca encabezó los registros departamentales, con una participación del 18,5 %. Antioquia ocupó el segundo puesto, con el 16,6 %, mientras que Valle del Cauca alcanzó el 10,9 %. En conjunto, estos territorios concentraron el 46 % del mercado nacional.

Por municipios, Sabaneta, en Antioquia, lideró con 9.382 registros (7,6 %). Le siguieron Funza, en Cundinamarca, con 6.862 (5,6 %), y El Cerrito, en Valle del Cauca, con 6.723 motocicletas (5,5 %).

En cuanto a las preferencias por cilindrada, el segmento de 101 a 125 centímetros cúbicos concentró el 44,5 % de los registros. La categoría de 151 a 200 centímetros cúbicos ocupó el segundo lugar, con una participación del 30,1 %.