Las 10 motos más vendidas en octubre: estos son los modelos más preferidos por los colombianos

El informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, elaborado con cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), identificó las diez referencias de motos con mayor número de registros durante el décimo mes del año. En conjunto, estos modelos representaron el 32,9 % de las motocicletas nuevas comercializadas en el país.

La clasificación reúne motos de cinco marcas y muestra las preferencias de los compradores, especialmente en categorías de cilindrada media y baja.

Publicidad

¿Cuáles son las 10 motos más vendidas en Colombia en octubre de 2026?

La AKT AK125NKD EIII ocupó el primer puesto, con 5.966 registros, equivalentes al 4,8 % del mercado. En la segunda posición apareció la Yamaha GPD155-A (NMAX155), que alcanzó 5.145 unidades y una participación del 4,2 %.



El tercer lugar fue para la Honda XBR190L 2.0, con 4.624 motocicletas registradas. Por su parte, la Bajaj CT100 ES SPOKE consiguió 4.333 unidades, mientras que la Suzuki DR150 ABS completó los primeros cinco puestos, con 4.134 registros.

El resto de la clasificación quedó distribuido de la siguiente manera:

Publicidad

6. Honda XR150L 2.0: 3.348 unidades.

3.348 unidades. 7. Suzuki GN125 ABS: 3.309 unidades.

3.309 unidades. 8. Bajaj CT100 KS SPOKE: 3.268 unidades.

3.268 unidades. 9. Hero HUNK 125 R: 3.234 unidades.

3.234 unidades. 10. Yamaha XTZ150-A (XTZ150 ABS): 3.158 unidades.

Una de las particularidades del listado es la presencia de dos referencias de cada una de estas marcas: Yamaha, Honda, Bajaj y Suzuki. AKT y Hero completaron la clasificación.

Yamaha GPD155-A, segundo modelo de motocicleta en octubre en Colombia. Foto Yamaha.

¿Qué cilindraje prefieren los colombianos al comprar una moto?

Publicidad

Las cifras también muestran cuáles son los segmentos de cilindrada con mayor participación en los registros de motocicletas nuevas.

Durante octubre, los vehículos de entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron el 44,5 % de las preferencias. En segundo lugar se ubicaron las motocicletas de entre 151 y 200 centímetros cúbicos, con el 30,1 %.

Otro aspecto destacado del informe es que el 100 % de los diez modelos más registrados incorpora sistemas de frenado avanzado ABS o CBS, tecnologías incluidas en estas referencias.

Publicidad

¿Cómo se comportó el mercado de motos en Colombia?

En octubre se registraron 123.214 motocicletas nuevas en el territorio nacional. Aunque la cifra representó un crecimiento del 24,7 % frente al mismo mes de 2025, hubo una reducción del 3,06 % en comparación con septiembre.

Publicidad

Pese a esta disminución mensual, el balance de los primeros diez meses de 2026 mantuvo una tendencia positiva: entre enero y octubre, la industria acumuló un crecimiento del 27,87 % frente al mismo periodo del año anterior.