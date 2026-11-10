Su carro podría transmitir olores según publicidades en carretera: así funciona la curiosa propuesta

Imagínese que conduce por una carretera, pasa frente a una valla publicitaria de una marca de hamburguesas y, segundos después, el interior de su carro comienza a oler a comida recién preparada. Aunque parece una escena de ciencia ficción, esta es una de las posibilidades que busca una tecnología propuesta por Sony para transformar la publicidad que consumen los conductores.

La compañía japonesa presentó en Estados Unidos una solicitud de patente para desarrollar un sistema que permita a los vehículos reconocer anuncios publicitarios y liberar olores de acuerdo con los productos promocionados, mediante cámaras y dispositivos instalados dentro del automóvil.

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¿Cómo funcionaría la tecnología de Sony que libera olores dentro de los carros?

Según la información de la solicitud, el sistema utilizaría una cámara exterior para reconocer anuncios ubicados a lo largo de las carreteras, como carteles y pantallas publicitarias.

Una vez identificada la publicidad, el vehículo consultaría una base de datos para comprobar si existe un aroma asociado al anuncio y si se cumplen las condiciones establecidas para liberarlo.



Por ejemplo, cuando el automóvil pase frente a una publicidad de hamburguesas, un dispositivo instalado en su interior podría emitir un olor similar al de este alimento.

Para conseguirlo, el sistema combinaría información de las cámaras, la ubicación del vehículo y pequeños dispensadores equipados con cartuchos que contienen diferentes fragancias.

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La tecnología también podría aumentar la intensidad del aroma a medida que el carro se acerca al anuncio, con el propósito de producir una sensación de que el olor proviene de la publicidad.

Además de los anuncios exteriores, también se pretende utilizar este mecanismo con comerciales reproducidos en pantallas, teléfonos o radios.

Los dispositivos que emiten olores estarían repartidos al interior del vehículo. Foto: Google Patents.

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Los carros podrían identificar la edad de los pasajeros para dirigir los olores

Una de las características más llamativas de la propuesta es la posibilidad de personalizar los aromas según las personas que se encuentren dentro del automóvil.

Para ello, Sony planea incorporar cámaras interiores capaces de detectar qué asientos están ocupados y estimar la edad y el género de los pasajeros, entre otras características.

Esta información se compararía con las condiciones establecidas para cada campaña publicitaria, de manera que determinados olores podrían dirigirse únicamente hacia algunas personas.

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Por ejemplo, si un anuncio estuviera destinado a un grupo específico de edad, el sistema identificaría a un pasajero que cumpliera con ese criterio y activaría el dispensador correspondiente a su asiento.

Según los documentos, también se propusieron dispositivos individuales ubicados cerca de cada puesto o un mecanismo instalado en el techo que pueda dirigir los aromas hacia diferentes lugares del habitáculo.

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Naturalmente, las cámaras para analizar a los ocupantes pueden generar ciertas inquietudes sobre la privacidad y el tratamiento de sus datos personales, especialmente si la información se utilizara para personalizar anuncios comerciales.

Dentro del vehículo habría cámaras y dispositivos capaces de dirigir aromas hacia los ocupantes según la publicidad. Crédito: Google Patents.

¿Cuándo llegaría esta tecnología de Sony a los carros?

Aunque la solicitud más reciente fue publicada el 5 de noviembre de 2026, la idea forma parte de una familia de patentes que se remonta a julio de 2019 y que ha tenido diferentes desarrollos posteriores.

El sistema todavía se encuentra en el terreno de las propuestas tecnológicas, por lo que aún no se conocen acuerdos con fabricantes de automóviles, fechas de lanzamiento ni modelos que vayan a incorporar esta función.

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Sin embargo, la patente muestra una de las posibilidades del futuro de la publicidad automotriz, en el que los anuncios podrían utilizar el olfato además de imágenes y sonidos para llamar la atención de los ocupantes.

Aunque por ahora solo se trata de un concepto, su eventual llegada al mercado dependería de que la tecnología se desarrollara para uso comercial y se resolvieran aspectos como la privacidad y el tratamiento de datos.