Tres innovaciones de IA en carros que podrían mejorar la conducción en 2026

La inteligencia artificial continúa ganando espacio dentro de la industria automotriz, especialmente en el desarrollo de sistemas que interactúan de forma directa con conductores y pasajeros.

En eventos internacionales como el CES, las empresas del sector presentan avances que buscan integrar la tecnología al entorno del vehículo, con énfasis en la experiencia a bordo y la gestión de la información durante los trayectos.

En esa línea, LG Electronics anunció que en el CES 2026 presentará una muestra inmersiva centrada en su visión de movilidad futura, basada en el concepto de Affectionate Intelligence. Según la compañía, estas soluciones apuntan a transformar la cabina del vehículo mediante el uso de inteligencia artificial integrada.



¿Cómo la IA puede mejorar la conducción?

De acuerdo con LG, las tecnologías que serán exhibidas se agrupan bajo una arquitectura denominada AI-Defined Vehicle, que combina sistemas de visualización, sensores en cabina e IA integrada directamente en el vehículo.

AI-Defined Vehicle de LG Foto: LG

Este conjunto de desarrollos fue reconocido con el premio CES 2026 Best of Innovation en la categoría de Entretenimiento a Bordo, siendo la primera vez que la compañía obtiene este galardón.



A partir de esta base, la empresa estructuró tres soluciones que ilustran cómo la IA podría incorporarse a la conducción y a la experiencia de viaje en los próximos años:



Parabrisas inteligente con información contextual

Una de las innovaciones presentadas por LG se enfoca en convertir el parabrisas en una interfaz activa de información. La solución utiliza un panel OLED transparente que permite superponer datos relevantes sin bloquear la visión del conductor.

Según la compañía, la IA analiza el entorno y determina qué información es prioritaria en cada momento. Entre sus funciones se encuentran:



Visualización de datos esenciales al aproximarse a señales de tránsito.

Presentación de información contextual sin saturar la vista del conductor.

Generación de escenas visuales en modo de conducción autónoma, basadas en el entorno que rodea al vehículo.

LG explicó que este enfoque busca que la información aparezca solo cuando es necesaria y desaparezca cuando deja de ser relevante.

Visión automovilística para monitoreo en cabina

Otra de las soluciones está orientada a la detección avanzada dentro del vehículo. A través de su Automotive Vision System, LG integra sensores y algoritmos de IA capaces de interpretar el comportamiento de los ocupantes en tiempo real.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, el sistema puede:



Rastrear la dirección de la mirada y el nivel de atención del conductor.

Detectar gestos, movimientos corporales y posición de los ocupantes.

Identificar elementos contextuales como el color de la ropa.

Activar información adicional en pantallas internas a partir del interés visual del pasajero.

En escenarios de conducción autónoma, la IA puede reconocer hacia dónde mira el pasajero delantero y mostrar información relacionada con objetos o anuncios visibles desde el vehículo.

Entretenimiento a bordo basado en IA y contexto

La tercera innovación presentada por LG se centra en el entretenimiento y la comunicación dentro del vehículo. Esta solución utiliza IA para adaptar los contenidos al entorno, al historial y a las preferencias de los pasajeros.

Según LG, esta tecnología permite:



Mostrar imágenes vinculadas a recuerdos previos asociados a una ubicación específica.

Recomendar contenidos personalizados durante viajes largos.

Facilitar videollamadas en tiempo real desde el vehículo.

Traducir gestos del lenguaje de señas en texto para mejorar la comunicación bidireccional.

La compañía señaló que el sistema reconoce el paisaje exterior y ajusta la experiencia de entretenimiento de acuerdo con el contexto del recorrido.

Sobre el estado de desarrollo de estas soluciones, Eun Seok-hyun, presidenta de LG Vehicle Solution Company, afirmó que varias de estas tecnologías ya se encuentran en producción con fabricantes globales.

“Estamos haciendo realidad nuestra visión de movilidad futura integrando IA en nuestras soluciones, muchas de las cuales, incluido el monitoreo en cabina, ya están en producción con fabricantes globales”, indicó la directiva.

Añadió que la empresa busca acelerar la llegada de estos desarrollos al mercado en los próximos años, en el marco de la evolución hacia vehículos impulsados por inteligencia artificial.