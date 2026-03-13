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Blu Radio  / Nación  / Petro desmiente que Trump se haya disculpado por ausencia de invitación a cumbre en Miami

Petro desmiente que Trump se haya disculpado por ausencia de invitación a cumbre en Miami

Este viernes el presidente Gustavo Petro dio una versión distinta de lo ocurrido en una conversación con su homologo Donald Trump; esto dijo.

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