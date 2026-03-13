Petro desmiente que Trump se haya disculpado por ausencia de invitación a cumbre en Miami

Ayer, cuando la Presidencia de la República informó sobre la llamada telefónica entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, el gobierno colombiano aseguró en un comunicado que durante la conversación hubo incluso una disculpa por parte del mandatario de Estados Unidos por la ausencia de una invitación a colombia para la Cumbre Escudo de las Américas en Miami.

“En el marco de la conversación, el presidente colombiano extendió una invitación a su homólogo estadounidense para visitar Cartagena, la cual fue recibida con agrado. El presidente Trump, a su vez, reiteró que el presidente Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos y expresó disculpas por algún inconveniente previo relacionado con una invitación a Miami”, dijo la Presidencia en un comunicado.

Sin embargo, este viernes el presidente Gustavo Petro dio una versión distinta de lo ocurrido en esa conversación. El mandatario colombiano aseguró que esa supuesta disculpa por la falta de invitación a la Florida no existió y reveló otros detalles del diálogo que sostuvo con Trump.

“Tampoco confirmó que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a la Florida. Hablamos del peligro sobre nuestras vidas y que me iba yendo bien”, escribió. Según explicó, su respuesta al mandatario estadounidense fue: “Gracias a usted, sir”.



El presidente también aseguró que la conversación concluyó con el anuncio de las firmas de las presidencias de Brasil, México y Colombia para impulsar un cese al fuego en Medio Oriente lo antes posible.

Esa cumbre se realizó en Miami el pasado 7 de marzo. Ese encuentro fue convocado por el gobierno de Donald Trump con el objetivo de establecer una alianza entre países del continente para combatir el narcotráfico y fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, solo reunió a gobiernos cercanos ideológicamente a la administración Trump. En ese contexto, países como Brasil, Colombia y México no habrían sido invitados al encuentro.

