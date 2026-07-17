¿Qué es el sistema ADDW? La cámara obligatoria que ya deben llevar todos los carros nuevos en la UE

Los vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea deben incorporar desde el 7 de julio de 2026 un sistema de monitoreo del conductor mediante una cámara interior. La medida hace parte del Reglamento General de Seguridad del bloque comunitario y busca reducir los accidentes causados por la distracción y la fatiga al volante.

El dispositivo corresponde al sistema ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), una tecnología integrada dentro de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que supervisa de manera permanente la dirección de la mirada y algunos movimientos faciales del conductor para detectar posibles signos de cansancio o falta de atención.

Aunque el objetivo es mejorar la seguridad vial y disminuir la siniestralidad, la implementación de esta tecnología también ha despertado críticas entre algunos conductores, quienes reportan alertas frecuentes que consideran innecesarias o poco precisas durante la conducción.

La obligatoriedad del ADDW se aplicó en dos etapas

La incorporación del sistema responde al calendario establecido por el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea. La primera fase comenzó el 7 de julio de 2024, cuando el requisito empezó a exigirse para los nuevos modelos que buscaban su homologación en el mercado europeo.



La segunda etapa entró en vigor el 7 de julio de 2026, fecha desde la cual todos los vehículos nuevos matriculados en los países de la Unión Europea deben incluir este sistema de fábrica, independientemente de cuándo hayan sido diseñados.

Antes de esta regulación, muchos automóviles ya contaban con detectores de fatiga que analizaban el comportamiento del vehículo, como cambios en la trayectoria o movimientos del volante. Con la nueva normativa, el análisis también incluye información obtenida directamente del conductor mediante una cámara instalada en el habitáculo.

¿Dónde está ubicada la cámara?

Cada fabricante instala el sistema según el diseño de su vehículo, pero siempre procurando que exista una visión directa del rostro del conductor.

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Dependiendo del modelo, la cámara puede encontrarse:

En el montante izquierdo del parabrisas.

Entre el cuadro de instrumentos y el volante.

Integrada en la pantalla digital.

En la consola del techo.

El sistema utiliza algoritmos de visión artificial para evaluar si el conductor mantiene la atención en la carretera o presenta signos compatibles con fatiga.

Representación gráfica del sistema ADDW (Advanced Driver Distraction Warning), el cual utiliza sensores para identificar vehículos y ciclistas en la vía pública. Esta tecnología asiste al conductor emitiendo alertas visuales y sonoras ante posibles distracciones o pérdida de atención al volante.

Forma parte de un paquete obligatorio de seguridad

El ADDW no funciona de manera independiente. Hace parte de un conjunto de tecnologías que la Unión Europea exige en los vehículos nuevos para fortalecer la seguridad vial.

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Entre ellas se encuentran:

Asistente inteligente de velocidad Advierte cuando el vehículo supera el límite permitido según la vía.



Frenado automático de emergencia Detecta posibles colisiones y puede activar los frenos si el conductor no reacciona.



Asistente de mantenimiento de carril Corrige la trayectoria cuando identifica una salida involuntaria del carril.



Caja negra del vehículo Registra información técnica antes, durante y después de un accidente.



Preparación para alcoholímetro antiarranque Permite instalar sistemas que impiden encender el vehículo si el conductor supera el límite legal de alcohol.

Las principales críticas de los conductores

Aunque la finalidad de estos sistemas es prevenir accidentes, algunos usuarios consideran que las asistencias generan demasiadas advertencias durante la conducción cotidiana.

Entre las quejas más frecuentes aparecen avisos de exceso de velocidad por diferencias entre la señalización vial y los mapas digitales, alertas de fatiga durante maniobras normales como frenadas o giros inesperados y, en algunos casos, activaciones del frenado automático cuando los conductores consideran que no existía un riesgo real.

Esta acumulación de avisos ha abierto un debate sobre la llamada "fatiga por alertas", un fenómeno que puede hacer que algunos conductores terminen ignorando las advertencias del vehículo.

¿Se puede desactivar la cámara?

La normativa europea permite que algunos sistemas ADAS puedan desconectarse de forma temporal mientras el vehículo permanece detenido. Sin embargo, el sistema ADDW vuelve a activarse automáticamente cada vez que se enciende el automóvil.

La legislación no contempla la eliminación permanente de este dispositivo, ya que forma parte de los requisitos de homologación del vehículo. Modificar la cámara o bloquear su funcionamiento puede considerarse una alteración de un elemento obligatorio de seguridad y acarrear consecuencias legales según la normativa de cada país.

El objetivo de la Unión Europea

La Comisión Europea impulsa estas medidas dentro de su estrategia para reducir la mortalidad en las carreteras y avanzar hacia el objetivo de cero víctimas mortales en 2050. Aunque la incorporación de cámaras de vigilancia del conductor representa uno de los cambios tecnológicos más importantes en la seguridad de los vehículos modernos, el reto para fabricantes y autoridades será mejorar la precisión de estos sistemas para reducir las falsas alertas y aumentar la confianza de los usuarios sin comprometer la protección en las vías.