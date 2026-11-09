Alcaldía de Bogotá tumbará 567 multas a motociclistas y devolverá dinero de patios y grúas

Una medida favorable recibieron los motociclistas en Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que adoptará las actuaciones administrativas necesarias para dejar sin efecto un total de 567 comparendos impuestos por la infracción C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas), así como las inmovilizaciones preventivas realizadas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.



¿Por qué la Alcaldía de Bogotá anulará las 567 multas a motociclistas?

De acuerdo con lo informado por la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, la decisión obedece a la identificación de un inconveniente técnico en la plataforma del Registro Distrital. Este fallo en la aplicación impidió que se completara a tiempo la aprobación de la publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, norma que fijaba las restricciones de circulación de motos para la temporada de Halloween.

Como consecuencia de este retraso administrativo, la publicación oficial del articulado se ejecutó el 29 de octubre y su entrada en vigor quedó fijada para el 30 de octubre. Debido a que las autoridades viales adelantaron operativos de control entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre, antes de la vigencia legal del decreto, el Distrito resolvió invalidar los comparendos y proteger los derechos del ciudadano.

Multas de tránsito en Colombia Foto: SuperTransporte y Getty

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Adicionalmente, las autoridades distritales destacaron que la restricción de movilidad buscaba proteger la vida de los actores viales. Según las cifras oficiales del balance de seguridad vial, la temporada registró una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en la siniestralidad frente al mismo periodo de 2024, sin reportar fallecimientos de motociclistas en los horarios regulados.



¿Cómo será la devolución del dinero de comparendos, patios y grúas?

Según precisó la Administración Distrital, la Secretaría de Movilidad implementará un esquema diferencial para resolver la situación jurídica de cada conductor y reintegrar los montos cobrados por concepto de parqueadero de patios y traslado en grúa:



Comparendos no pagados ni impugnados: la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de patios y grúas.

la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de patios y grúas. Comparendos en proceso de impugnación: se redactarán las resoluciones correspondientes para exonerar formalmente a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y eximirlos de los pagos de custodia e inmovilización.

se redactarán las resoluciones correspondientes para exonerar formalmente a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y eximirlos de los pagos de custodia e inmovilización. Comparendos que ya fueron cancelados: la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará un proceso de devolución del dinero. La entidad contactará de manera directa a los afectados para indicarles el paso a paso del trámite de reintegro.

La Alcaldía de Bogotá reafirmó que el procedimiento busca dar cumplimiento estricto a las garantías legales, corregir los fallos del sistema institucional de publicación y brindar seguridad jurídica a los conductores afectados.