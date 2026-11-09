Cybertruck: por qué la camioneta de Tesla se convirtió en su mayor fracaso comercial

El fabricante estadounidense Tesla reducirá de forma gradual la producción del Cybertruck en su gigafábrica de Texas hacia mediados de 2027. Así lo anunció su director ejecutivo, Elon Musk, quien explicó que la decisión busca liberar capacidad para fabricar más unidades del Cybercab, el robotaxi de la compañía. La medida se produce después de que las ventas de la camioneta eléctrica quedaran muy por debajo de las proyecciones que el propio empresario había planteado.

El anuncio de Elon Musk sobre el Cybertruck

Musk comunicó la decisión el viernes a través de su cuenta en la red social X: “Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en la gigafábrica de Texas hacia mediados del próximo año para dejar espacio a una mayor producción del Cybercab”.

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Hasta el momento, Tesla no ha confirmado que vaya a retirar el modelo de forma definitiva ni ha descartado trasladar su fabricación a otra planta. Sin embargo, declaraciones posteriores de directivos de la empresa apuntan en esa dirección.

Las reacciones dentro de Tesla

Ante el comentario de un usuario que describió el anuncio como el fin de una era, Musk respondió: “Es cierto, pero la flota de Cybertruck seguirá existiendo durante mucho tiempo”.



Por su parte, Wes Morrill, ingeniero jefe del Cybertruck, se refirió al vehículo en tiempo pasado en un mensaje publicado en X: “El Cybertruck fue una increíble plataforma de desarrollo tecnológico y sigue vivo a través del Cybercab”.

Ventas del Cybertruck: lejos de las proyecciones iniciales

La fabricación de la camioneta eléctrica comenzó a finales de 2023, con dos años de retraso frente al calendario previsto. En octubre de ese año, Musk aún proyectaba un volumen anual de 250.000 unidades: “Creo que acabaremos produciendo unos 250.000 Cybertruck al año”, afirmó entonces.

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Las cifras de mercado muestran un resultado diferente. De acuerdo con estimaciones de la consultora Cox Automotive, Tesla vendió 38.965 unidades del Cybertruck en Estados Unidos durante 2024. En 2025 la cifra bajó a 20.237, lo que representa una caída del 48,1 %.

Caída sostenida en 2026

La tendencia a la baja continuó en 2026. Entre enero y septiembre se vendieron 11.586 unidades, un 28 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Estos volúmenes contrastan con la capacidad instalada que Tesla atribuía en octubre a su planta de Texas, superior a 125.000 Cybertruck por año.

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Precio, calidad y mercados internacionales

Un precio muy superior al anunciado en 2019

El precio de la camioneta es otro de los factores señalados. Según el medio especializado Electrek, el 6 de noviembre la versión más económica disponible para pedidos costaba 92.490 dólares. Esa configuración no equivale al modelo básico presentado en 2019, para el que Musk había anunciado un precio de 39.900 dólares.

Tesla Cybertruck Foto: Vendetunave

Revisiones de seguridad y restricciones de homologación

El vehículo acumula 11 campañas de revisión en Estados Unidos por problemas de calidad y seguridad. A esto se suman las dificultades para su comercialización fuera del país: el Cybertruck no cuenta con homologación en Europa debido a problemas relacionados con la seguridad de los peatones, y en octubre Tesla canceló sus planes de venta en Australia y Nueva Zelanda.

Lo que dicen analistas e inversores

Dan Ives, analista de Yorkville Ives & Co., señaló que el desenlace “se veía venir” por el elevado precio del vehículo y la debilidad de la demanda. El inversor Gary Black también se pronunció sobre el anuncio: “Qué oportunidad perdida”.

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Solar Roof, el otro producto que Tesla dejó de fabricar

El Cybertruck no es el único producto de Tesla cuyos resultados quedaron por debajo de lo anunciado. En 2020, Musk aseguró que las tejas solares de la compañía, comercializadas como Solar Roof, alcanzarían 1.000 instalaciones semanales.

En 2022, la consultora energética Wood Mackenzie calculó que Tesla instalaba en promedio 21 sistemas por semana. La empresa rechazó esa estimación por considerarla incorrecta, aunque nunca publicó sus propias cifras. En agosto de este año, Tesla dejó de fabricar las tejas solares.

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Con el anuncio sobre el Cybertruck, la compañía reorienta la capacidad de su gigafábrica de Texas hacia el Cybercab, su apuesta en el segmento de vehículos autónomos.