¿Adiós al Cybertruck? Tesla toma drástica decisión por bajas ventas y prioriza el Cybercab

El futuro del Tesla Cybertruck está en duda después de que Elon Musk anunciara que la compañía reducirá progresivamente su producción en 2027, tras varios años de ventas por debajo de las expectativas. Este movimiento permitirá destinar capacidad de fabricación al Cybercab, el vehículo autónomo sin volante ni pedales con el que la empresa busca fortalecer su servicio de robotaxis.

El empresario realizó el anuncio este viernes 6 de noviembre mediante una publicación en su cuenta de X, en la que explicó que la Gigafactory de Texas comenzará a disminuir la fabricación de la camioneta eléctrica para aumentar la producción de su nuevo robotaxi.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

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¿Por qué Tesla reducirá la producción del Cybertruck?

La camioneta eléctrica registró resultados comerciales muy inferiores a las proyecciones iniciales de Elon Musk, quien había calculado que podrían venderse alrededor de 250.000 unidades al año.

Sin embargo, según estimaciones del portal Kelley Blue Book —especialista en valoración de vehículos—, Tesla vendió 20.237 Cybertruck en Estados Unidos durante 2025, frente a las 38.965 unidades comercializadas en 2024.



Tesla Cybertruck Foto: Vendetunave

Esto representa una caída del 48 % en apenas un año y es síntoma de las dificultades del fabricante para convertir la expectativa generada alrededor del modelo lanzado en 2023 en ventas sostenidas.

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Su carrocería de acero inoxidable y su diseño de líneas angulares llamaron la atención desde el primer momento de su presentación en 2019, pero la camioneta también enfrentó problemas de calidad, retrasos, cambios de precio y diferentes llamados a revisión.

¿Por qué Tesla dará prioridad al Cybercab sobre el Cybertruck?

El Tesla Cybercab es un vehículo eléctrico de dos puestos diseñado para funcionar como taxi autónomo, sin necesidad de un conductor que controle la dirección, la aceleración o el freno.

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A diferencia de los automóviles tradicionales, este modelo no trae volante, pedales ni espejos retrovisores y su funcionamiento depende de los sistemas de conducción autónomos desarrollados por la compañía.

Cybercab de Tesla Foto: AFP

No obstante, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) abrió una auditoría para revisar cómo Tesla certificó que el vehículo cumple con las normas federales de seguridad.

Ahora, con la debacle comercial del Cybertruck, la compañía quiere aumentar la producción del Cybercab aprovechando la capacidad de su fábrica de Texas, donde también se ensamblan otros automóviles eléctricos.

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Por ahora, Musk no ha aclarado si la fabricación del Cybertruck será trasladada a otra planta o si el modelo desaparecerá definitivamente del catálogo de Tesla. Mientras tanto, la compañía comienza a darle mayor protagonismo a los vehículos autónomos, una apuesta que enfrenta problemas regulatorios.