Buscan frenar a los mal parqueados en Bogotá con este tipo de multas

Las autoridades distritales y el Concejo de Bogotá buscan frenar a los mal parqueados en Bogotá con un tipo de multas sustentadas en evidencias en video grabadas directamente por los ciudadanos a través de sus dispositivos móviles. La iniciativa, que ya fue aprobada por el Concejo Distrital y solo se encuentra a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en norma oficial, pretende atacar de forma drástica el parqueo prohibido en vías públicas, una infracción responsable del 54 % de la congestión vehicular o trancones en la capital.



¿Cómo funcionará la nueva plataforma para sancionar con videos ciudadanos?

De acuerdo con lo explicado por el concejal Juan David Quintero en entrevista con Noticias Caracol, la medida ordena a la Secretaría de Movilidad implementar una plataforma digital especializada. A través de este sistema, cualquier habitante de la ciudad o incluso los circuitos de videovigilancia de centros comerciales podrán subir reportes o videos sobre vehículos estacionados de manera indebida.

Para garantizar la validez legal y respetar el debido proceso, los videos deberán cumplir con criterios estrictos antes de que se pueda imponer un comparendo:



Georreferenciación y temporalidad: la grabación enviada debe registrar con exactitud la fecha, hora y ubicación geográfica del hecho.

la grabación enviada debe registrar con exactitud la fecha, hora y ubicación geográfica del hecho. Curaduría por agentes de tránsito : la información llegará a una central de datos en la Secretaría de Movilidad, donde agentes investidos de autoridad contrastarán la prueba con lo estipulado en el Código de Tránsito antes de formalizar la multa.

: la información llegará a una central de datos en la Secretaría de Movilidad, donde agentes investidos de autoridad contrastarán la prueba con lo estipulado en el Código de Tránsito antes de formalizar la multa. Filtros contra inteligencia artificial: el sistema utilizará herramientas tecnológicas para detectar y bloquear intentos de fraude o manipulación digital de imágenes.

Malparqueados son el mayor problema de trancones en Bogotá Foto: Flow, referencia

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El impacto del parqueo prohibido en las vías de la capital

El estacionamiento indebido y la invasión de carriles no solo obstruyen la movilidad fluida, sino que generan graves riesgos de seguridad para peatones y conductores. Reportes de la Secretaría de Movilidad indican que solo en lo corrido del año 2026 se han impuesto más de 10.000 comparendos por esta infracción y se han efectuado 847 inmovilizaciones de vehículos. Pese al impacto en el tráfico, los infractores suelen justificarse aduciendo paradas momentáneas o desconocimiento de zonas autorizadas de estacionamiento.



Localidades y corredores viales con mayor número de infractores

Las estadísticas oficiales de las autoridades de tránsito permiten identificar los puntos con mayor concentración de infractores en la ciudad:



Localidades con más sanciones: Chapinero y Fontibón registran los índices más altos, superando los 8.000 comparendos por mal estacionamiento en cada una.

por mal estacionamiento en cada una. Corredores viales críticos: las vías con mayor recurrencia de vehículos mal estacionados abarcan la calle 26 (entre la avenida Ciudad de Cali y el aeropuerto El Dorado), además de las carreras 7.ª y 11 a la altura de las calles 111 y 123.

Con la firma del alcalde Galán, el Distrito le apostará a la fiscalización participativa para despejar los principales ejes viales de la ciudad.