Tránsito toma drásticas medidas contra los mal parqueados: los carros quedarían marcados

Encontrarse un carro estacionado en un lugar prohibido en Bogotá se ha convertido en una situación que genera dificultades para Tránsito y la ciudadanía. Ante ello, la Secretaría de Movilidad de Bogotá empezó una estrategia que podría dejar los carros con una señal visible.

La entidad empezó a usar stickers de baja adherencia como parte de la campaña 'Pillado Mal Parqueado', con la que busca llamar la atención de quienes dejan sus vehículos en lugares que no están autorizados.

Esta estrategia mezcla acciones pedagógicas con controles viales. Los agentes de tránsito ahora verificarán las condiciones de cada vehículo y establecerán si la forma en que se encuentra estacionado constituye o no una infracción.

El sticker se instalará en el vidrio lateral trasero del vehículo y tiene como propósito informar al conductor sobre la conducta detectada. La medida busca recordar que los espacios destinados a la movilidad deben mantenerse disponibles para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y los demás actores viales.



A través de nuestra campaña pedagógica en vía “Pillado Mal Parqueado”, instalamos stickers en vehículos mal estacionados para generar conciencia sobre el respeto por el espacio público, promoviendo mejores comportamientos en las vías. 🚗❌



🚨Una aclaración importante: estos… pic.twitter.com/XBWDJDqVPI — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 26, 2026

¿Qué pasa si un vehículo está mal parqueado en Bogotá?

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La presencia del sticker no significa que el conductor haya recibido automáticamente una multa. La sanción únicamente procede cuando un agente de tránsito verifica que el vehículo está estacionado en un sitio prohibido y realiza la imposición formal del comparendo.

Por lo tanto, cuando se configura la conducta, se puede aplicar un comparendo C.02, correspondiente a estacionar un vehículo en sitios prohibidos. Para 2026, el valor informado para la infracción es de $633.200.

Ante ello, la campaña tiene la tarea de diferenciar la acción pedagógica del procedimiento sancionatorio. Un conductor puede encontrar el aviso en su vehículo sin que esto implique, por sí solo, una obligación de pago.

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¿Qué dijo Movilidad sobre los stickers para carros mal parqueados?

La Secretaría de Movilidad explicó en su cuenta oficial de X que los stickers hacen parte de una campaña pedagógica en vía para promover mejores comportamientos y el respeto por el espacio público.

“A través de nuestra campaña pedagógica en vía ‘Pillado Mal Parqueado’, instalamos stickers en vehículos mal estacionados para generar conciencia sobre el respeto por el espacio público”, señaló la entidad.

Movilidad agregó que los elementos utilizados son de baja adherencia, por lo que pueden retirarse fácilmente y no dejan residuos ni afectan el vidrio del vehículo.

La estrategia contempla así dos vías de intervención: una acción pedagógica mediante los stickers y los controles realizados por los agentes, quienes son los encargados de determinar si existe una infracción y, cuando corresponda, imponer el comparendo.