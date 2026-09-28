Advierten a conductores en el sur de Bogotá: cerrarán importante puente por obras del metro

Los conductores que transitan por el sur de Bogotá tendrán que ajustar nuevamente sus rutas debido a las novedades que se presentan en la ciudad por las obras del Metro. Ante ello, desde el Distrito se advirtió sobre el cierre total del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68, que inicia este lunes 28 de septiembre. La medida, informada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), está relacionada con las obras que se llevan a cabo en este punto, específicamente con la construcción de la estación 7 de la primera línea del Metro.

El cierre será necesario para desarrollar varios trabajos, entre ellos la instalación de la estructura metálica de la plataforma y la cubierta de la estación. Adicionalmente, se realizará el ensamble e izaje de las pasarelas que conectarán los edificios de acceso con la nave central.

Las labores incluyen además el montaje de vigas U y vigas cajón, trabajos que requieren maniobras de izaje y, por razones de seguridad, la ubicación de grúas de gran capacidad cerca del puente. El brazo de estas máquinas operará sobre el corredor vial.

✔️ A partir del 28 de septiembre, se realizará el cierre del puente sur de la av. Primero de Mayo con av. 68, como parte de las actividades necesarias para continuar con las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝.

📝 Conoce los detalles del cierre.#NuestroMetroAvanza pic.twitter.com/m0q3iz51gz — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 27, 2026

¿Por qué cerraron el puente de la Primera de Mayo?

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La Empresa Metro de Bogotá dio a conocer que el cierre busca continuar con las obras de la estación 7 del Metro, ubicada en la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida 68.

En este punto se adelantarán actividades relacionadas con la estructura de la estación y con los elementos que permitirán conectar sus diferentes espacios de acceso. Debido a las maniobras de izaje previstas, se requiere disponer del área cercana al puente para el funcionamiento de las grúas.

La estación 7 hace parte del trazado de la primera línea del Metro y se encuentra en un sector por el que circulan vehículos que utilizan la avenida Primero de Mayo y la avenida 68.

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¿Qué desvíos pueden tomar los conductores?

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó un esquema de circulación para los vehículos que normalmente utilizan el puente sur y se desplazan por este sector.

Los conductores que circulen en sentido occidente-oriente por la avenida Primero de Mayo podrán utilizar el contraflujo habilitado en el puente vehicular norte.

La principal recomendación de las autoridades es prestar atención a las señalizaciones instaladas en el sector y seguir las indicaciones del personal encargado de las obras, especialmente durante las maniobras que impliquen el movimiento de estructuras y equipos de gran capacidad.

El cierre se mantendrá mientras avanzan las actividades previstas para la construcción de la estación 7. En la información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá no se especificó una fecha de finalización de esta restricción.