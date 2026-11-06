Licencia por puntos en Colombia: ¿por qué ser mal conductor lo podría dejar sin pase?

Exceder la velocidad o manejar después de consumir alcohol podría tener, en el futuro, un efecto adicional al cobro económico para los conductores en Colombia: la pérdida de puntos en su licencia y, eventualmente, del permiso para conducir. Esa es la base del esquema que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, puso sobre la mesa el 2 de noviembre como uno de los insumos para la reforma al Código Nacional de Tránsito.

Según la funcionaria, la idea proviene de los espacios de diálogo que el Gobierno nacional ha abierto con la ciudadanía para identificar los ajustes que requiere la normativa vial. El planteamiento busca que la respuesta del Estado ante las faltas reiteradas no se agote en el cobro de un comparendo y que también tenga incidencia sobre la habilitación para manejar.

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El esquema no tiene, por ahora, aplicación legal. La cartera de Transporte no ha fijado el número de puntos con el que arrancaría cada titular, el valor que se restaría por cada falta ni la ruta para restituir el saldo perdido.

Un saldo que disminuye con cada infracción

La mecánica planteada asigna a cada licencia de conducción una cantidad determinada de puntos. Cada infracción registrada a nombre del titular reduciría ese saldo en una proporción que dependería del tipo de conducta y de su gravedad.



Quien agote la totalidad del puntaje podría perder el documento que lo habilita para conducir. De esta manera, la consecuencia de una falta no recaería solo sobre el patrimonio del infractor, sino también sobre su permanencia al volante, en especial cuando se trate de comportamientos que pongan en riesgo a otros actores viales.

Al referirse a la finalidad del modelo, Noguera afirmó: “Acumular infracciones por exceso de velocidad, conducir bajo efectos del licor u otras conductas que ponen en peligro la vida de los demás y que no haya consecuencias graves. Eso tiene que cambiar”.

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Velocidad y alcohol, las conductas señaladas

La ministra mencionó de manera puntual el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez, junto con otras conductas que amenazan la vida de quienes transitan por las vías.

El Ministerio, sin embargo, no ha expedido una lista oficial con las infracciones que restarían puntos ni con el valor asignado a cada una. Ese detalle quedará sujeto al desarrollo del proyecto de reforma.

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Estímulos para quienes cumplen las normas

La cartera precisó que el sistema no tendría un carácter exclusivamente punitivo. Entre sus componentes figura el reconocimiento a los conductores que respeten las normas de tránsito y mantengan un comportamiento adecuado en carretera.

La licencia de conducción en Colombia y en otros países es un documento obligatorio para todos los conductores. Foto: Blu Radio

La restitución de puntos, aún sin reglas definidas

La información divulgada sobre la iniciativa contempla que los conductores puedan recobrar el puntaje perdido a través de procesos de formación y de una conducta responsable en las vías. No obstante, el Ministerio de Transporte no ha especificado el funcionamiento de ese mecanismo. Tampoco ha informado los plazos para restablecer el saldo, las condiciones que tendrían que cumplir los conductores ni si existirían faltas cuyos puntos no podrían recuperarse o que acarrearían efectos de mayor duración.

Un intento previo que no llegó a ser ley

El tema ya había pasado por el Congreso de la República este año. En junio de 2026, la plenaria del Senado dio su aval a una iniciativa que creaba un régimen sancionatorio basado en puntos, acompañado de un esquema de licenciamiento gradual.

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Las cifras de aquella iniciativa

El texto fijaba un saldo inicial de 26 puntos por conductor. Las faltas leves implicaban un descuento de cuatro puntos, y las más graves, entre ellas manejar embriagado, podían restar hasta 10.

Para quienes llegaran a cero, el proyecto preveía la suspensión del pase por nueve meses. Ante la reincidencia, las sanciones serían más largas y podían llegar hasta la cancelación definitiva de la licencia.

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El revés en la conciliación

El 17 de junio de 2026, la plenaria de la Cámara de Representantes negó el informe de conciliación, paso final del trámite, y el proyecto terminó archivado pese a haber superado su recorrido en el Senado.

Por ello, el puntaje de 26 unidades, la escala de descuentos y los tiempos de suspensión de esa iniciativa no forman parte, de manera confirmada, de la propuesta que hoy analiza el Gobierno.

Multas, trámites y vigencia del pase, también en revisión

El sistema de puntos es una de varias modificaciones recogidas en las conversaciones ciudadanas. La reforma al Código Nacional de Tránsito incluye además la revisión de las multas de tránsito, los trámites, los cobros y la vigencia de las licencias de conducción.