Honda presenta casco inteligente que detecta accidentes y avisa a contactos de emergencia

Un grave accidente de moto puede impedir que el conductor se comunique o pida ayuda, especialmente si ocurre en una carretera poco transitada. Ante este escenario, los fabricantes de cascos inteligentes están incorporando nuevas funciones de seguridad, como sistemas que pueden alertar a familiares o contactos de emergencia cuando se registra una caída grave.

Ahora, Honda y el fabricante japonés Kabuto presentaron un casco inteligente para motociclistas que puede detectar accidentes y enviar automáticamente una alerta con la ubicación del conductor, gracias a una tecnología desarrollada por la compañía Quin.

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El dispositivo, denominado KF-2F, fue presentado durante el Salón Internacional de la Motocicleta de Milán (EICMA 2026), en Italia, y está diseñado tanto para quienes utilizan sus motos en carretera como para quienes practican conducción deportiva en circuitos.

¿Cómo funciona el casco inteligente que detecta accidentes de moto?

La principal característica que incorpora este equipo se encuentra en el sistema Quin Pod, una tecnología que utiliza sensores para identificar impactos y patrones de movimiento producidos por un accidente.



Si el casco detecta una situación de riesgo, activa una alerta automática que llegará a los contactos de emergencia registrados previamente por el motociclista, junto con la información sobre el lugar donde ocurrió el incidente.

De forma similar a lo que ocurre con los relojes inteligentes, este sistema busca facilitar la comunicación con otras personas cuando el conductor no puede utilizar su celular después de una caída. Sin embargo, la detección de accidentes es una función opcional, disponible únicamente en las versiones equipadas con Quin Pod.

Casco inteligente KF-2F. Foto: Kabuto.

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Todos los cascos incorporarán de fábrica otro sistema denominado Quin Tag, una etiqueta NFC que permite consultar información de emergencia del motociclista mediante un teléfono. Esta herramienta funciona como una identificación médica, en la que pueden almacenarse datos importantes para quienes prestan ayuda después de un accidente.

El sistema también cuenta con una aplicación para celulares que permite consultar datos de los recorridos, las rutas realizadas y otros registros de conducción.

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No obstante, el funcionamiento de las alertas depende de la conectividad a internet, por lo que, si no hay señal, puede almacenar la información del accidente, pero no avisará inmediatamente a los contactos de emergencia, sino que lo hará cuando recupere la conexión.

¿Qué otras características tiene el nuevo casco para motociclistas de Honda?

Además del sistema de detección de accidentes, el casco trae características de protección desarrolladas a partir de la experiencia de Kabuto en competencias de motociclismo. Entre ellas está la tecnología Mips, diseñada para ayudar a reducir las fuerzas de rotación que pueden transmitirse a la cabeza durante determinados golpes en ángulo.

El equipo también cumple con la certificación europea de seguridad ECE 22.06 y cuenta con la homologación FIM FRHPhe-02, utilizada para cascos destinados a competiciones internacionales de motociclismo.

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Su estructura fue perfeccionada mediante pruebas aerodinámicas en túneles de viento, con el propósito de mejorar la estabilidad y reducir la resistencia del aire durante la conducción.

¿Cuándo estará disponible el casco inteligente de Honda y Kabuto?

La comercialización del casco KF-2F está prevista para 2027 en Europa, donde se ofrecerá a través de los concesionarios de Honda en cuatro tallas, desde la S hasta la XL, y contará con diferentes diseños, incluidas versiones inspiradas en el piloto de MotoGP Aleix Espargaró.

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Por ahora, no se ha anunciado un precio oficial ni una fecha de llegada a Colombia, por lo que también se desconoce si todas las versiones estarán disponibles en el mercado latinoamericano.

La incorporación de estos sistemas es un gran avance en la seguridad de los motociclistas, especialmente en situaciones en las que el conductor no puede solicitar asistencia por sus propios medios. Sin embargo, su utilidad dependerá de que los sensores, la aplicación y las comunicaciones funcionen correctamente cuando ocurra un accidente.