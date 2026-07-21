El detalle que revela que su casco de moto ya no lo protege en un accidente

En Colombia, cerca de 14 millones de personas utilizan la motocicleta como medio de transporte, herramienta de trabajo o alternativa de movilidad. En ese contexto, el casco continúa siendo el principal elemento de protección para quienes se desplazan sobre dos ruedas.

Sin embargo, expertos advierten que no basta con usarlo: también es fundamental verificar su estado y reemplazarlo cuando haya perdido su capacidad de protección.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso adecuado del casco reduce en más del 40 % el riesgo de muerte y cerca del 70 % el riesgo de lesiones graves en caso de un siniestro vial. No obstante, estos beneficios solo se mantienen cuando el casco está certificado, se utiliza correctamente y conserva las condiciones para las que fue diseñado.

Casco de moto. Fotografía suministrada.

De acuerdo con el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 79,2 % de los conductores de motocicleta utiliza casco. En el caso de los acompañantes, la cifra desciende al 52,7 %, mientras que cerca de uno de cada cinco usuarios aún lo lleva de manera incorrecta, disminuyendo significativamente su capacidad de protección.



¿Cuándo se debe cambiar un casco de moto?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que un casco puede seguir utilizándose mientras no presente daños visibles. Sin embargo, los especialistas explican que este elemento está diseñado para absorber parte de la energía de un impacto mediante una espuma interna que se deforma de forma controlada.

Eso significa que, después de un golpe importante, el casco puede perder parte de su capacidad para proteger la cabeza, aunque externamente luzca en buen estado.

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Además de los impactos, existen otros factores que aceleran su deterioro, como la exposición constante al sol, la humedad, el sudor, algunos productos químicos y los pequeños golpes cotidianos.

Por esta razón, fabricantes, organismos internacionales y autoridades de seguridad vial coinciden en recomendar el reemplazo inmediato de cualquier casco que haya sufrido un impacto relevante. Asimismo, aconsejan cambiarlo cuando alcance la vida útil indicada por el fabricante, que generalmente es de cinco años, dependiendo de las condiciones de uso y conservación.

"El casco es el principal elemento de protección del motociclista, pero su eficacia depende de su calidad, su estado y su uso correcto", afirmó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

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El directivo señaló que fortalecer una cultura de compra responsable, inspección periódica y reemplazo oportuno puede contribuir a disminuir la gravedad de las lesiones durante un accidente de tránsito.

¿Qué debe revisar antes de usar un casco de motocicleta?

Como parte de la estrategia Movemos Colombia, liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y las principales ensambladoras del país, se recomienda revisar cinco aspectos antes de cada recorrido.

El primero es comprobar que el casco cuente con una certificación vigente y visible, como NTC 4533, ECE 22.05, ECE 22.06 o DOT/FMVSS 218.

También es importante verificar que no haya recibido impactos previos, revisar el estado de las correas, el sistema de retención, el acolchado interior y los mecanismos de ajuste.

Motocicletas Foto: cortesía

La visera debe permanecer transparente y libre de rayones que afecten la visibilidad. Además, el casco debe corresponder a la talla del usuario, ajustarse correctamente a la cabeza y mantenerse siempre abrochado durante todo el trayecto.

"La mejor protección no depende del precio del casco, sino de que sea un producto certificado, esté en buenas condiciones y se utilice correctamente", agregó García.

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¿Qué dice la norma sobre los cascos para motociclistas en Colombia?

La legislación colombiana establece que todos los cascos comercializados en el país deben cumplir los reglamentos técnicos vigentes, portar la certificación correspondiente y no presentar modificaciones que alteren su desempeño, como perforaciones, cortes o adaptaciones.

Uno de los avances más importantes fue la expedición de la Resolución 1080 de 2019 del Ministerio de Transporte, que fijó los requisitos técnicos para la comercialización de estos elementos de protección y amplió la oferta de cascos certificados en el mercado.

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Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial, Movemos Colombia también respalda la campaña regional "Usa casco, cabeza dura", impulsada por MotoLatam junto con gremios de ocho países de América Latina. La iniciativa busca promover el uso de cascos certificados, correctamente ajustados y reemplazados cuando ya no ofrecen la protección para la que fueron diseñados.