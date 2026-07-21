¿Va a comprar moto? Cinco claves para elegir la mejor opción de forma segura

Durante el primer semestre de 2026 se matricularon 655.246 motocicletas nuevas en Colombia, según el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco. La cifra representa un crecimiento del 33,7 % frente al mismo periodo de 2025.

Este crecimiento evidencia que cada vez más colombianos eligen la motocicleta como una alternativa de movilidad. Por ello, tomar una decisión de compra informada y priorizar aspectos relacionados con la seguridad resulta fundamental para reducir riesgos y promover una conducción responsable.

De acuerdo con Hero Motos Colombia, elegir una motocicleta adecuada es el primer paso para una conducción más segura. Contar con tecnologías de seguridad, elegir un modelo acorde con la experiencia y necesidades del conductor y realizar un mantenimiento oportuno son factores que contribuyen a disminuir los riesgos durante cada recorrido.

Las motos son el medio más usado por los colombianos para su transporte Foto: Unsplash

Además, al momento de adquirir una motocicleta, se recomienda comprar únicamente en concesionarios o distribuidores autorizados, verificar la documentación del vehículo y desconfiar de ofertas con precios muy por debajo del mercado o de solicitudes de pagos anticipados sin las debidas garantías.



Cinco aspectos que debe revisar antes de comprar una moto

1. Sistema de frenos: Es fundamental verificar que la motocicleta cuente con sistemas de frenada avanzada, tales con CBS (Sistemas Frenado Combinado) o ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), especialmente cuando se utilizará en ciudad o carretera. Estas tecnologías mejoran el desempeño durante una frenada de emergencia, reduce el riesgo de derrapes y mejora el control del vehículo.

2. Estabilidad y facilidad de manejo: Antes de comprar, es importante evaluar el peso, la altura del asiento y el centro de gravedad de la motocicleta. El conductor debe poder apoyar ambos pies en el suelo y maniobrar el vehículo con facilidad, especialmente si tiene poca experiencia.

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3. Buena iluminación y visibilidad: La motocicleta debe contar con faros delanteros, luz trasera, direccionales y reflectores de buena calidad. Una adecuada iluminación mejora la visibilidad del conductor y permite que otros actores viales identifiquen la motocicleta con mayor facilidad, sobre todo durante la noche o en condiciones climáticas adversas.

4. Neumáticos y suspensión en óptimas condiciones: Los neumáticos deben ser de buena calidad y adecuados para el tipo de uso que tendrá la motocicleta. Asimismo, una suspensión en óptimas condiciones proporciona mayor estabilidad, mejora el agarre y contribuye a un manejo más seguro en diferentes tipos de terreno.

5. Respaldo para el mantenimiento y disponibilidad de repuestos: Antes de tomar la decisión de compra, es recomendable verificar que la marca cuente con una amplia red de servicio técnico, disponibilidad de repuestos y planes de mantenimiento preventivo.

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Además de los aspectos técnicos, es fundamental que la motocicleta se adapte al perfil de quien la conducirá. Elegir un modelo acorde con la experiencia del motociclista, el uso que tendrá el vehículo, las condiciones físicas del conductor y el presupuesto disponible contribuye a una conducción más segura, cómoda y eficiente, además de facilitar el mantenimiento y el cuidado de la motocicleta a largo plazo.

Motocicleta Foto: Unsplash

La tecnología, una aliada para una conducción más segura

Las motocicletas actuales incorporan tecnologías que contribuyen a prevenir incidentes viales. Entre ellas se destacan el sistema ABS, que evita el bloqueo de las ruedas durante una frenada de emergencia; el CBS (Sistema de Frenado Combinado), que distribuye de manera equilibrada la fuerza de frenado, y diversos sensores de seguridad, como el de soporte lateral y el de caída, que pueden apagar automáticamente el motor cuando la motocicleta pierde estabilidad.

Asimismo, los avances en iluminación LED y luces de circulación diurna (DRL) mejoran la visibilidad del conductor y facilitan que otros actores viales identifiquen la motocicleta con mayor facilidad. A esto se suman paneles digitales que permiten monitorear variables como la velocidad, el nivel de combustible, los mantenimientos programados y diferentes alertas del vehículo.