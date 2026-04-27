¿Por qué es obligatorio apagar el motor de un carro al tanquear? Consejos de seguridad clave

Apagar el motor al momento de tanquear no es una recomendación menor ni una simple norma de cortesía en estaciones de servicio. Se trata de un protocolo de seguridad asociado a la prevención de riesgos por vapores inflamables, posibles chispas y fallas eléctricas, una práctica respaldada por actores del sector de combustibles en Colombia.

La advertencia volvió a tomar relevancia luego de recomendaciones divulgadas por Primax Colombia, respaldadas por Federación de Estaciones de Combustibles y Energéticos de Colombia (FECEC), que insistieron en medidas básicas para reducir incidentes durante el abastecimiento de vehículos.

En muchos países y Estados, apagar el carro mientras se carga combustible es un requisito legal en las estaciones de servicio. Foto: AFP

¿Por qué es obligatorio apagar el motor cuando se va a tanquear?

Según explicó Primax Colombia, mantener apagado el vehículo durante el abastecimiento busca eliminar fuentes potenciales de ignición en zonas donde pueden acumularse vapores de combustible.

De acuerdo con la compañía, tanto el calor residual del motor como eventuales fallas en componentes eléctricos, incluidas luces encendidas, pueden representar riesgos en presencia de materiales inflamables.



Desde FECEC, gremio que trabaja en protocolos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se ha insistido en que estos procedimientos hacen parte de los estándares preventivos aplicados en estaciones de servicio.

La medida aplica tanto para carros como para motocicletas y hace parte de los protocolos visibles en muchos puntos de suministro.

La gasolina también ha subido durante varios meses en Colombia Foto: Unsplash

¿Qué otros riesgos buscan evitar estas medidas?

Además del motor encendido, autoridades del sector han señalado otros comportamientos que pueden aumentar el riesgo de incidentes durante el abastecimiento.

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Entre las principales advertencias difundidas por Primax están:



No usar el celular mientras se tanquea.

No intentar arrancar el vehículo con la manguera conectada.

No forzar el llenado después del corte automático del surtidor.

Sobre este último punto, la compañía señaló que insistir en llenar el tanque después del “clic” automático puede generar derrames o afectar componentes del sistema de emisiones del vehículo.



¿Qué recomendaciones de seguridad dieron las estaciones de servicio?

Las orientaciones compartidas por el sector incluyen medidas que van más allá del momento exacto de cargar combustible.



Planear dónde abastecerse

Primax recomendó que los conductores identifiquen previamente estaciones de servicio en su ruta, tanto en ciudad como en carretera, como parte de una estrategia de movilidad y seguridad.



Evitar distracciones al tanquear

Según la compañía, el celular es uno de los principales distractores durante este proceso, porque puede hacer que el conductor omita pasos básicos del protocolo.

La recomendación entregada fue mantener la atención en el proceso hasta cerrar nuevamente la tapa del tanque.

Gasolina en Colombia Foto: cortesía

Atención en horarios nocturnos

Otra recomendación divulgada fue privilegiar estaciones bien iluminadas y con personal visible, especialmente cuando el abastecimiento deba hacerse en horas de la noche o madrugada.

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Las recomendaciones incluyeron una advertencia específica para motociclistas.

Primax indicó que, al momento de tanquear, se recomienda descender de la moto, debido a la cercanía entre el depósito, el motor caliente y el cuerpo del conductor.

Según la compañía, esto permitiría reaccionar más rápido ante un derrame o cualquier eventualidad.