Mercedes-Benz se rinde con sus electrolineras en Europa: vende red de carga rápida a rival francés

La industria automotriz europea vive un momento de reconfiguración profunda. Mercedes-Benz, uno de los referentes globales del segmento premium, ha tomado la determinación de desprenderse de su red de carga rápida en Europa. Según reportes publicados por el diario económico Handelsblatt a principios de este mes, el fabricante ha alcanzado un acuerdo formal con el operador francés Electra para traspasar la propiedad y gestión de sus 47 estaciones operativas.

Este movimiento marca un contraste notable respecto a la estrategia anunciada por la firma de la estrella a comienzos de 2023. En aquel periodo de gran optimismo para la movilidad eléctrica, Mercedes-Benz proyectó la creación de una infraestructura global compuesta por más de 10.000 cargadores ultrarrápidos, distribuidos en 2.000 ubicaciones estratégicas antes de 2030. Solo para el mercado europeo, la compañía había presupuestado una inversión superior a los mil millones de euros, con el objetivo de consolidar una red propia que fortaleciera la experiencia de sus clientes.

¿Por qué Mercedes-Benz abandona la gestión directa de sus cargadores?

La decisión responde a una necesidad de mayor control financiero y eficiencia operativa en un contexto de mercado marcado por la incertidumbre. El despliegue de una red de recarga de alta potencia conlleva una carga de capital inmensa; implica desde la costosa adquisición de terrenos y la compleja obra civil, hasta el suministro de energía constante y el mantenimiento técnico de equipos altamente sofisticados.

Para el fabricante, esta estructura de costes resultaba difícil de justificar en un momento donde la prioridad es la protección de los márgenes y la focalización de recursos en las actividades industriales y comerciales esenciales. La tendencia de los fabricantes europeos hacia la optimización de gastos ha obligado a reconsiderar proyectos que, si bien son fundamentales para la transición eléctrica, suponen un nivel de intensidad inversora no siempre alineado con los objetivos de rentabilidad actuales de las marcas premium.

Este cambio de estrategia sitúa a Mercedes-Benz lejos de la operación directa, alejándose de un modelo que, irónicamente, había intentado emular mediante inversiones en consorcios como Ionity, donde el riesgo y la infraestructura son compartidos con otros competidores del sector.



Electra consolida su dominio en la infraestructura de carga europea

Para Electra, la adquisición representa una oportunidad de expansión significativa en el continente. La empresa francesa integrará a su red actual las 47 estaciones que pertenecían a Mercedes-Benz, consolidando una presencia geográfica estratégica. Del total de instalaciones, 31 están situadas en Alemania, país clave para los planes de movilidad de la compañía, mientras que otras seis se encuentran operativas en Austria. El resto de la red está disperso por mercados europeos relevantes como Francia, Dinamarca, Italia, Suiza, Bélgica y Rumanía.

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Con esta operación, Electra refuerza su posición en diez mercados europeos, gestionando ya una infraestructura que supera las 800 estaciones y los 5.000 puntos de carga. La firma gala no ha pausado su hoja de ruta; por el contrario, mantiene intacto su objetivo de alcanzar los 15.000 puntos de carga rápida para 2030. Respaldada por importantes inyecciones de capital previstas para los próximos meses, Electra busca capitalizar el crecimiento del parque eléctrico en el centro y norte de Europa, asumiendo un papel protagonista como operador especializado, precisamente el nicho que Mercedes-Benz ha decidido abandonar.