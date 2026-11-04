IVA para carros híbridos y eléctricos: “Un golpe mortal”, dice Aconauto

El aumento del IVA del 5 % al 19 % para los carros híbridos y eléctricos podría reducir entre 30 % y 40 % las ventas de vehículos en Colombia. Así lo advirtió Pedronel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto (Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores en Colombia), quien envió una carta al Ministerio de Hacienda para expresar su preocupación por esta medida incluida en el proyecto de ajuste fiscal.

El dirigente gremial considera que el incremento tendría un efecto contrario al que busca el Gobierno, pues el encarecimiento de los vehículos podría reducir la demanda y, en consecuencia, afectar el recaudo de impuestos.

Publicidad

“Lo que nosotros soñamos es que el Congreso entre en razón y corrija esto, porque esto va a significar un golpe mortal para la industria automotriz en Colombia”, afirmó Quijano en entrevista.

Aconauto cuestiona el aumento del IVA para carros híbridos y eléctricos

Quijano señaló que una de las premisas equivocadas del proyecto es suponer que el mercado mantendrá el mismo volumen de ventas pese al aumento del impuesto. Explicó que un vehículo que actualmente cuesta 100 millones de pesos podría pasar a 114 millones con el cambio del IVA.

“Un aumento del 14 % en el IVA se va a traducir en un 14 % en el precio del vehículo”, sostuvo. A su juicio, ese incremento llevaría a algunos compradores a aplazar la adquisición o desistir de ella.

Publicidad

El presidente ejecutivo de Aconauto también cuestionó que estos vehículos sean considerados exclusivos para personas de altos ingresos. Indicó que actualmente existen modelos eléctricos e híbridos con precios cercanos a los 78 u 80 millones de pesos, incluso por debajo de algunos vehículos equivalentes de gasolina.

Carros estacionados. Fotografía de referencia.

Publicidad

¿Cuánto podrían caer las ventas de vehículos en Colombia?

El dirigente gremial proyectó que, si se aprueba el aumento, las ventas podrían pasar de unos 335.000 vehículos este año a cerca de 200.000 en 2027. También explicó que los híbridos representan actualmente el 30 % del mercado y los eléctricos el 16 %, por lo que el cambio tributario tendría efectos sobre una parte importante de la industria.

Quijano cuestionó, además, los mecanismos de devolución del IVA, al señalar que los trámites actuales pueden tardar y no garantizan que los compradores recuperen el dinero en un plazo razonable.

Publicidad

“Uno no invierte una plata grande, que en este momento va a ser mayor, con la esperanza de que se la devuelvan en cinco años”, manifestó.

Finalmente, confirmó que Aconauto no había recibido respuesta del Ministerio de Hacienda a la carta enviada. El gremio solicitó una reunión para explicar sus argumentos y pidió que el Congreso revise el artículo durante el trámite del proyecto.

Publicidad

Quijano insistió en que aumentar los impuestos podría frenar el crecimiento del sector y afectar los ingresos del Estado. “Los carros son unos generadores de impuestos tremendos”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto subiría el IVA para los carros híbridos y eléctricos?

Pasaría del 5 % al 19 %, de acuerdo con el artículo del proyecto de ajuste fiscal mencionado en la entrevista.

Publicidad

¿Cuánto podrían caer las ventas de vehículos por el aumento del IVA?

Pedronel Quijano estima una reducción de entre el 30 % y el 40 %.

¿Qué pidió Aconauto al Ministerio de Hacienda?

El gremio envió una carta para expresar su preocupación y solicitó una reunión con la cartera para explicar el impacto que tendría la medida.