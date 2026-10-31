Alerta por posible alza del IVA a carros eléctricos: Autos y Motos, 31 de octubre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 31 de octubre de 2026, estos fueron los temas:



KTM mostró en Colombia la nueva 690 Rally antes de su presentación mundial , la motocicleta, que será presentada oficialmente en EICMA, llegó anticipadamente al país y ya se encuentra en preventa. Incorpora el motor monocilíndrico de la plataforma 690, suspensión WP de 265 milímetros y un sistema de triple tanque de combustible pensado para competencias y recorridos de larga distancia.

, la motocicleta, que será presentada oficialmente en EICMA, llegó anticipadamente al país y ya se encuentra en preventa. Incorpora el motor monocilíndrico de la plataforma 690, suspensión WP de 265 milímetros y un sistema de triple tanque de combustible pensado para competencias y recorridos de larga distancia. Harley-Davidson prepara una nueva motocicleta 440 , la marca anticipó durante el programa que el modelo será presentado mundialmente y que existe interés en llevarlo posteriormente al mercado colombiano como una alternativa de entrada para públicos más jóvenes.

, la marca anticipó durante el programa que el modelo será presentado mundialmente y que existe interés en llevarlo posteriormente al mercado colombiano como una alternativa de entrada para públicos más jóvenes. Un ingeniero colombiano subió al podio de la Fórmula 1, Pierluigi Orsi, bogotano de origen colombo-italiano y actual integrante de Mercedes, recibió el trofeo de constructores tras la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos. El ingeniero también ha trabajado con Red Bull.

Pierluigi Orsi, bogotano de origen colombo-italiano y actual integrante de Mercedes, recibió el trofeo de constructores tras la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos. El ingeniero también ha trabajado con Red Bull. Concesionarios alertaron por una propuesta que llevaría del 5 % al 19 % el IVA para vehículos híbridos y eléctricos , Acunauto advirtió que el incremento podría elevar los precios y reducir de manera importante el volumen de ventas de estos vehículos.

, Acunauto advirtió que el incremento podría elevar los precios y reducir de manera importante el volumen de ventas de estos vehículos. CFMOTO presentó novedades para su portafolio en Colombia , la marca exhibió la 750 SRS mientras avanza el proceso para su llegada al país, además de una actualización de la 450 MT con dos caballos adicionales de potencia y 2,2 Nm más de torque. También reforzó la línea CF Lite con modelos de 250 cc.

, la marca exhibió la 750 SRS mientras avanza el proceso para su llegada al país, además de una actualización de la 450 MT con dos caballos adicionales de potencia y 2,2 Nm más de torque. También reforzó la línea CF Lite con modelos de 250 cc. Medellín autorizó la operación de 549 patinetas eléctricas de Yango , 300 unidades ya están activas en ocho comunas y conectadas a 78 puntos de estacionamiento. La operación se desarrolla mientras entran en aplicación nuevas reglas de micromovilidad y controles para sus usuarios.

, 300 unidades ya están activas en ocho comunas y conectadas a 78 puntos de estacionamiento. La operación se desarrolla mientras entran en aplicación nuevas reglas de micromovilidad y controles para sus usuarios. Avanza al 42 % la construcción del Corredor Internacional en el Atlántico, el proyecto contempla una doble calzada de 7,2 kilómetros entre Barranquilla y Juan Mina, con una inversión cercana a los $99.749 millones, para mejorar la conectividad de la zona industrial.

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