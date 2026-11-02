Jóvenes de Medellín diseñan casco inteligente que detecta accidentes y envía alertas mediante GPS

Estudiantes del nororiente de Medellín diseñaron un casco inteligente que alerta a los organismos de emergencia en caso de accidentes mediante GPS. Este dispositivo busca reducir la alta mortalidad de motociclistas en las vías de la capital antioqueña.

Jóvenes de grado once de la Institución Educativa Pedro Luis Villa, en la comuna Manrique de Medellín, crearon un prototipo de casco inteligente equipado con sensores, luces de frenado, GPS y una aplicación móvil para motociclistas. La iniciativa busca reducir los tiempos de respuesta del personal médico ante choques en las vías de la ciudad.

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El invento cuenta con un sistema de luces que se enciende en blanco al arrancar y cambia a rojo cuando el motociclista disminuye la velocidad.

Asimismo, integra sensores que detectan impactos fuertes. Si el casco registra una caída, la aplicación en el celular le pregunta al usuario si se encuentra bien. Si la persona no responde en un lapso de 15 segundos, la plataforma activa una alerta sonora y envía automáticamente la ubicación exacta por GPS a los contactos de emergencia y a los organismos de socorro.



Este desarrollo tecnológico forma parte de Breakers, la estrategia de innovación del programa Generación Tech de Ruta N, en la que los estudiantes aprendieron a analizar las cifras de accidentalidad de la ciudad y a diseñar soluciones para el mercado real. Según Caleb Álvarez, uno de los alumnos creadores, el equipo utilizó herramientas de programación para estructurar el modelo de negocio y definir el perfil de los motociclistas que utilizarán la herramienta.

"Desde Generación Tech y el componente Breakers, hemos podido ver cómo podemos ver al cliente, el perfil del cliente con un videojuego que lo hicimos en Scratch. También utilizamos Scam, que es las oportunidades que teníamos frente a otras personas. También pudimos ver nuestra oferta de valor y, por último, reconocer qué oportunidades teníamos y cuál era la tasa de mortalidad y accidentalidad en Medellín", contó.

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Desde la Dirección de Proyectos Estratégicos de Ruta N indicaron que el objetivo de acompañar estas iniciativas en las aulas es conectar el talento de los colegios públicos con los retos de seguridad vial de Medellín. Actualmente, el prototipo del casco se encuentra en etapa de validación, por lo que los estudiantes avanzan en pruebas técnicas con usuarios reales.

El grupo de jóvenes de Manrique forma parte de los nueve proyectos escolares seleccionados este año en la ciudad para recibir asesoría técnica y financiera, con el fin de convertir este prototipo en un producto accesible para los motociclistas del Valle de Aburrá.