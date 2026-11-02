En este antiguo edificio de Colombia dicen que asustan: se escuchan voces extrañas

Mientras muchas personas disfrutan de las celebraciones de Halloween y del terror que suele aparecer en películas y series durante esta época, otras se preguntan cuáles son los lugares de Colombia donde se reportan supuestos fenómenos paranormales.

En la calle 53 #50-85, a tres cuadras del parque principal de Itagüí, Antioquia, hay un edificio de cuatro pisos y 16 apartamentos que lleva años deshabitado, según los relatos de los habitantes de la zona. Algunos aseguran que en su interior se escuchan golpes, voces y ruidos durante la noche, mientras que otros afirman haber visto luces encendidas y sombras.

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La propiedad perteneció a la familia de Fernando "el Negro" Galeano, integrante del cartel de Medellín, quien fue asesinado por orden de Pablo Escobar en 1992. Desde el 3 de febrero de 2014, el inmueble está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en el marco de un proceso de extinción de dominio.

Ómar Guerra, quien trabajó en el lugar realizando labores de pintura y aseo, asegura que escucha ruidos cuando permanece en la calle hasta tarde. "Como si hubiera personas peleando y tirando cosas al suelo, pero uno sabe que ahí no hay nadie", relata.



Sombras terrorificas - referencia Denis Zavhorodnii - Magnific

¿Qué dicen los vecinos sobre los supuestos espantos en el edificio?

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Eduar, un taxista que se moviliza con frecuencia por el sector, afirma que después de la medianoche ha visto encenderse una bombilla en un apartamento del segundo piso, pese a que el lugar está desocupado. También asegura haber visto sombras y escuchado voces.

Por su parte, un lavador de carros que vive en el sector desde hace 18 años contó que algunos vigilantes le hablaron de situaciones extrañas en el interior del inmueble.

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Según publicó El Colombiano, parte de las historias se concentra en el apartamento 301. Ramiro Giraldo Colorado, ingeniero financiero, recuerda que visitó la propiedad hace dos años junto a su suegro y un funcionario de la SAE, quien les ofreció la posibilidad de administrarla y arrendar cada apartamento por $500.000.

Giraldo asegura que sintió incomodidad al entrar al apartamento y que, durante la visita, una puerta del clóset se abrió sola. También recuerda que las paredes tenían distintos colores y estaban pintadas de manera irregular.

¿Qué pasó con el edificio de los Galeano?

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La historia del edificio se remonta a la caída del cartel de Medellín. Tras la entrega de Pablo Escobar en 1991, Galeano quedó como responsable de las finanzas de la organización. El 3 de julio de 1992, Escobar ordenó su asesinato y el de Gerardo "Kiko" Moncada en la cárcel La Catedral, un hecho que profundizó la guerra entre antiguos aliados.

Con el avance de las investigaciones sobre las fortunas relacionadas con el narcotráfico, el edificio quedó sometido a un proceso de extinción de dominio.

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Aunque los vecinos lo describen como abandonado, la SAE aseguró que el inmueble no se encuentra en ese estado y que adelanta labores de alistamiento y gestión para comercializarlo.

En 2024, ocho personas en condición de desplazamiento intentaron ocupar la propiedad. El vigilante las confundió con personas que buscaban tesoros y lesionó a dos de ellas con un arma traumática. El caso quedó registrado ante la Fiscalía por lesiones personales.