En Envigado le madrugaron a diciembre con campaña para prevenir quemados con pólvora

La Alcaldía de Envigado reforzó su estrategia de prevención para evitar personas lesionadas por pólvora, misma con la que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de manipular estos elementos y promover celebraciones sin pirotecnia en la época decembrina.

La iniciativa hace énfasis en la responsabilidad de las familias y la comunidad para prevenir quemaduras, lesiones en las manos, afectaciones oculares y otros accidentes asociados al uso de artefactos pirotécnicos.

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La intervención priorizó 17 barrios, identificados a partir del análisis histórico de reportes relacionados con la quema de pólvora. Entre estos sectores se destacan San Rafael, La Magnolia, La Mina y Alto de Misael, identificados como focos críticos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar la compra, manipulación y uso de pólvora, especialmente por parte de menores de edad. El secretario de Gobierno de Envigado, Daniel Gómez, pidió que los menores no permanezcan cerca de personas que estén utilizando pirotecnia.



"Este año tendremos una gran caminata por las mascotas que unirá a toda la comunidad envigadeña en pro de la prevención del uso de la pólvora. También estamos en 17 barrios priorizados según la información que hemos recopilado, en donde hay una criticidad respecto del uso de la pólvora", dijo el funcionario.

La Administración Municipal busca que la prevención sea la herramienta para que no haya ninguna persona quemada con pólvora este año, luego de que en 2024 y 2025 se reporta un caso por año. Además, solo se espera se superen las más de 220 actividades de prevención que se hicieron el año pasado.

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Finalmente, recordaron que en caso de una quemadura por pólvora, la lesión debe enfriarse con agua corriente limpia, sin aplicar hielo, cremas, aceites ni remedios caseros, y si hay afectación en los ojos, el rostro o las manos, o si la lesión es extensa, se requiere atención médica urgente.