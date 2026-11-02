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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por segunda semana consecutiva no habrá cortes de agua para el nororiente de Medellín

Por segunda semana consecutiva no habrá cortes de agua para el nororiente de Medellín

EPM indicó que mantiene esta disposición, al menos hasta el próximo 8 de noviembre, teniendo en cuenta los pronósticos climáticos y el seguimiento permanente a las fuentes de abastecimiento.

Medida de caudales de EPM.jpg
EPM
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Los habitantes del nororiente de Medellín no tendrán que afrontar, por ahora, una semana más con nuevos cortes programados del servicio de acueducto.

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EPM anunció que mantendrá suspendidos los racionamientos al menos hasta el próximo 8 de noviembre, una decisión que completa dos semanas consecutivas y que responde a las condiciones climáticas previstas para los próximos días y al comportamiento de las fuentes que abastecen a esta zona de la ciudad.

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Uno de los factores determinantes ha sido la evolución del embalse de Piedras Blancas, principal referencia para el suministro de agua en este sector. De acuerdo con el más reciente balance de la empresa, el 1 de noviembre los hogares de la zona intervenida alcanzaron un ahorro promedio de 94 litros, por encima de la meta diaria establecida de 92.

Además, el indicador de la última semana llegó a 56 litros ahorrados en promedio por vivienda. Pese a este comportamiento favorable y a las lluvias registradas recientemente, EPM advirtió que las reservas todavía requieren un manejo preventivo. Por esa razón, la empresa insistió en mantener las prácticas de ahorro y evitar consumos innecesarios, no solo en el nororiente, sino en todo el Valle de Aburrá.

"Si seguimos presentando lluvias, como hemos presentado estas últimas dos semanas, que lleguen y alimenten básicamente estos embalses, podemos sostener, por supuesto, una mejoría en el sistema. Pero si, por ejemplo, teniendo lluvias, pero el consumo se dispara de una manera desmesurada, eso descompensaría el balance y habría que volver a tener racionamiento", sostuvo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

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El panorama también muestra diferencias entre los demás sistemas de abastecimiento. El embalse La Fe, que suministra agua al sur del área metropolitana, registra un ahorro promedio de 31 litros por vivienda durante la última semana, mientras que Riogrande II, que abastece al norte de la subregión, tuvo un promedio de 36 litros. Para ambos sistemas, la meta de ahorro fijada por EPM es de 70 litros diarios por hogar.

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La continuidad de la suspensión dependerá de la evolución de las lluvias, las reservas y el consumo de agua en los próximos días, factores monitoreados constantemente por EPM.

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