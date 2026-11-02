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Puente festivo de Todos los Santos dejó 7 fallecidos en 11 accidentes de tránsito en Antioquia

Un total de 483.894 vehículos se movilizaron por las carreteras de Antioquia desde el pasado 30 de octubre.

Accidente de tránsito en Medellín.jpg
Accidente de tránsito en Medellín.
Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Más de 480 mil vehículos se movilizaron por vías de Antioquia durante el puente festivo de Todos los Santos. Autoridades reportaron 11 siniestros viales con siete personas fallecidas

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Un total de 483.894 vehículos se movilizaron por las carreteras de Antioquia desde el pasado 30 de octubre, en medio del puente festivo de Todos los Santos.

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De acuerdo con el consolidado de las autoridades, 248.336 vehículos ingresaron al departamento, mientras que otros 235.558 salieron por los diferentes corredores viales. En materia de accidentalidad, se contabilizaron al menos 11 siniestros que dejaron siete personas fallecidas y ocho lesionadas.

A la par del seguimiento a la movilidad, las autoridades tuvieron operativos constantes de prevención y control en puntos estratégicos de Antioquia. Como resultado de estas acciones se impusieron 191 órdenes de comparendo por distintas infracciones a las normas de tránsito.

Para facilitar el retorno de los viajeros hacia Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá, las autoridades dispusieron reversibles hacia la capital antioqueña en vías como el Túnel de Oriente y La Mansa-Primavera, en el Suroeste del departamento.

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