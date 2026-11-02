En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Planadas
Avión en Florida
Murió Antonio Navarro Wolff
Posible caso de ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inmovilizaron lujoso Corvette tras choque en Medellín: conductor tenía ocho multas de tránsito

Inmovilizaron lujoso Corvette tras choque en Medellín: conductor tenía ocho multas de tránsito

El accidente se dio luego de que el vehículo de alta gama no lograra frenar ante un puesto de control en la comuna 15 Guayabal y chocara por detrás a otro carro, dejando 3 lesionados.

Corvette inmovilizado en Medellín.
Corvette inmovilizado en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Un carro deportivo de alta gama fue inmovilizado en Medellín luego de chocar a otro al no conseguir frenar ante un puesto de control. Al conductor, con 8 multas de tránsito en el historial, le impusieron comparendo por tener la licencia vencida.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El accidente en el que se vio involucrado el lujoso vehículo, un carro deportivo tipo Corvette, también afectó a un Volkswagen Gol que fue chocado por detrás por el primero al no conseguir detenerse cuando transitaba a alta velocidad.

Últimas noticias

Medida de caudales de EPM.jpg
Antioquia

Por segunda semana consecutiva no habrá cortes de agua para el nororiente de Medellín

chispitas pólvora foto gobernacion del huila.jpg
Antioquia

En Envigado le madrugaron a diciembre con campaña para prevenir quemados por pólvora

Publicidad

El caso se registró, puntualmente, en el puente de la calle 4 sur, en la comuna 15 - Guayabal, dejando al conductor del Corvette y los dos ocupantes del Volkswagen lesionadas.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, se refirió a los antecedentes del conductor del Corvette y otras sanciones que enfrentaría.

"El conductor tiene un historial de ocho multas de tránsito, entre ellas por realizar maniobras peligrosas y por conducir en estado de embriaguez, motivo por el cual se le suspendió la licencia de conducción en su momento y podría verse abocado en la cancelación definitiva de la licencia", indicó el funcionario

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en lo corrido del año han impuesto 2.218 comparendos e inmovilizados 6 vehículos por tener instaladas sirenas no autorizadas.

Relacionados

Noticias de hoy

Movilidad

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad