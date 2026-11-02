Inmovilizaron lujoso Corvette tras choque en Medellín: conductor tenía ocho multas de tránsito

Un carro deportivo de alta gama fue inmovilizado en Medellín luego de chocar a otro al no conseguir frenar ante un puesto de control. Al conductor, con 8 multas de tránsito en el historial, le impusieron comparendo por tener la licencia vencida.

El accidente en el que se vio involucrado el lujoso vehículo, un carro deportivo tipo Corvette, también afectó a un Volkswagen Gol que fue chocado por detrás por el primero al no conseguir detenerse cuando transitaba a alta velocidad.

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El caso se registró, puntualmente, en el puente de la calle 4 sur, en la comuna 15 - Guayabal, dejando al conductor del Corvette y los dos ocupantes del Volkswagen lesionadas.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, se refirió a los antecedentes del conductor del Corvette y otras sanciones que enfrentaría.



"El conductor tiene un historial de ocho multas de tránsito, entre ellas por realizar maniobras peligrosas y por conducir en estado de embriaguez, motivo por el cual se le suspendió la licencia de conducción en su momento y podría verse abocado en la cancelación definitiva de la licencia", indicó el funcionario

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en lo corrido del año han impuesto 2.218 comparendos e inmovilizados 6 vehículos por tener instaladas sirenas no autorizadas.