Comunidad afro de Urrao recibió lancha para transportar productos agrícolas y atender emergencias

Comunidad que está a más de 15 horas de camino recibió lancha para facilitar el transporte y la atención de emergencias. Se trata de Puntas de Ocaidó, uno de los corregimientos más alejados de Antioquia.

Más de 450 habitantes afrocolombianos de Puntas de Ocaidó, en Urrao, Antioquia, contarán con una lancha para transportar sus productos agrícolas y atender emergencias de salud. La embarcación fue entregada por la Unidad para las Víctimas a 150 familias del Consejo Comunitario de esta zona, ubicada en los límites entre Antioquia y Chocó.

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La lancha, que cuenta con techo y motor de 40 caballos de fuerza, tuvo un costo de 38 millones de pesos. En esta comunidad, el río es la principal vía de comunicación y una ruta indispensable para comercializar productos como plátano, coco y caña de azúcar, además de abastecerse de insumos.

La falta de vías terrestres también dificulta el acceso a servicios de salud. Según la Unidad para las Víctimas, los trayectos hacia Quibdó podían tardar hasta siete horas.

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La entrega se da en una comunidad que ha enfrentado hechos de violencia y desplazamientos. Loide Emilse Pestaña, una de sus habitantes, recordó que han tenido que abandonar sus hogares en dos ocasiones por enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

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"Esta lancha trae muchos beneficios a nuestra comunidad porque podemos en ella transportar lo que sembramos del pan coger y también para transportar los enfermos, porque muchas veces no tenemos cómo llevar los enfermos de nuestra comunidad hasta Vigía del Fuerte o Quibdó", explicó.

Desde la Unidad para las Víctimas precisaron que la embarcación busca facilitar el transporte de los productos agrícolas y los desplazamientos por motivos de salud. La lancha quedará al servicio de las familias de Puntas de Ocaidó, que dependen del río para movilizarse y mantener sus actividades económicas.