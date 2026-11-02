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Comunidad afro de Urrao recibió lancha para transportar productos agrícolas y atender emergencias

El lugar está a más de 15 horas de camino y es uno de los corregimientos más alejados de Antioquia.

Lancha entregada en Urrao, Antioquia.jpg
Lancha entregada en Urrao, Antioquia.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Comunidad que está a más de 15 horas de camino recibió lancha para facilitar el transporte y la atención de emergencias. Se trata de Puntas de Ocaidó, uno de los corregimientos más alejados de Antioquia.

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Más de 450 habitantes afrocolombianos de Puntas de Ocaidó, en Urrao, Antioquia, contarán con una lancha para transportar sus productos agrícolas y atender emergencias de salud. La embarcación fue entregada por la Unidad para las Víctimas a 150 familias del Consejo Comunitario de esta zona, ubicada en los límites entre Antioquia y Chocó.

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La lancha, que cuenta con techo y motor de 40 caballos de fuerza, tuvo un costo de 38 millones de pesos. En esta comunidad, el río es la principal vía de comunicación y una ruta indispensable para comercializar productos como plátano, coco y caña de azúcar, además de abastecerse de insumos.

La falta de vías terrestres también dificulta el acceso a servicios de salud. Según la Unidad para las Víctimas, los trayectos hacia Quibdó podían tardar hasta siete horas.

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La entrega se da en una comunidad que ha enfrentado hechos de violencia y desplazamientos. Loide Emilse Pestaña, una de sus habitantes, recordó que han tenido que abandonar sus hogares en dos ocasiones por enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

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"Esta lancha trae muchos beneficios a nuestra comunidad porque podemos en ella transportar lo que sembramos del pan coger y también para transportar los enfermos, porque muchas veces no tenemos cómo llevar los enfermos de nuestra comunidad hasta Vigía del Fuerte o Quibdó", explicó.

Desde la Unidad para las Víctimas precisaron que la embarcación busca facilitar el transporte de los productos agrícolas y los desplazamientos por motivos de salud. La lancha quedará al servicio de las familias de Puntas de Ocaidó, que dependen del río para movilizarse y mantener sus actividades económicas.

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