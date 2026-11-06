Dueños de carros eléctricos en Bogotá tendrán nueva estación de carga: estará ubicada en hospital

Encontrar dónde cargar un carro eléctrico sigue siendo uno de los desafíos para quienes utilizan este tipo de vehículos en Bogotá. Aunque la ciudad ha venido ampliando su infraestructura, la disponibilidad de puntos continúa siendo limitada para quienes necesitan recuperar batería durante sus desplazamientos.

Ahora, la Fundación Santa Fe de Bogotá puso en funcionamiento una nueva estación de carga rápida para carros eléctricos, ubicada en su parqueadero y desarrollada en conjunto con Parking y Codeb7. La infraestructura cuenta con cuatro equipos de doble conector y capacidad para atender hasta ocho vehículos simultáneamente.

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Según las empresas responsables, se trataría de la primera instalación de estas características en el sector hospitalario de América Latina.

¿Cómo funciona la nueva estación de carga rápida de Bogotá?

La estación está ubicada en las instalaciones de la Fundación Santa Fe y dispone de cuatro cargadores rápidos con ocho mangueras, lo que permitirá conectar varios vehículos durante una misma jornada.



La principal ventaja de este tipo de infraestructura es el tiempo de espera, ya que mientras una estación convencional de baja potencia puede necesitar varias horas para recuperar la batería de un vehículo, un cargador rápido puede reducir considerablemente ese proceso, dependiendo del modelo, la capacidad de la batería y la potencia disponible.

Como referencia, el comunicado explica que los cargadores rápidos pueden entregar entre 30 y 50 kilovatios (kW), o más, mientras que algunos equipos lentos operan alrededor de los 7 kW.

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Además, está prevista una segunda etapa en la zona de urgencias del hospital, donde se instalarán otros dos equipos de carga lenta.

La operación de las estaciones estará a cargo de Codeb7, mientras que Parking administrará su integración con el servicio de estacionamiento.

Estación de carga rápida Parking Fundación Santa Fe de Bogotá. Foto: Parking.

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Más carros eléctricos en Colombia aumentan la necesidad de cargadores

La apertura llega en medio del crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en Colombia. De acuerdo con las cifras más recientes de Fenalco y la Andi, en octubre de 2026 se matricularon 4.603 carros eléctricos, un incremento del 120,2 % frente al mismo mes de 2025.

Este aumento debe acompañarse con un incremento en puntos de carga en parqueaderos, centros comerciales, hospitales y otros lugares frecuentados por los conductores.

Diego Calderón, cofundador de Codeb7, señaló que uno de los principales obstáculos para el sector sigue siendo la disponibilidad de infraestructura.

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"La adopción de vehículos eléctricos avanza a un ritmo acelerado, pero la disponibilidad de puntos públicos aún no crece con la misma velocidad, por eso decidimos hacer esta innovadora apuesta", explicó.

Por su parte, Carlos Eduardo González, gerente general de Parking, aseguró que: "El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia nos mostró una oportunidad clara: acompañar a nuestros usuarios en sus nuevas necesidades de desplazamiento, aportar a la movilidad sostenible y transformar nuestros espacios en soluciones más completas, modernas y útiles para la ciudad".

Carlos Eduardo González, gerente general de Parking. Foto: suministrada.

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La empresa calcula que la estación de la Fundación Santa Fe podría registrar entre 400 y 800 recargas mensuales, y esperan que aumente conforme crezca la adopción de vehículos eléctricos.

Según informó la compañía de estacionamientos, ya se están evaluando nuevas ubicaciones en parqueaderos de centros comerciales, edificios empresariales, hoteles, hospitales y zonas residenciales, especialmente en lugares donde los conductores suelen permanecer estacionados durante varias horas.

Por su parte, Diego Calderón, cofundador de Codeb7, aseguró que durante los próximos 12 meses esperan ampliar significativamente la red. Además, la empresa también estudia la posibilidad de incorporar paneles solares en futuras instalaciones para complementar el suministro de energía.