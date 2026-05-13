Conductores en Boogtá podrán cargar hasta el 50 % de batería de su carro eléctrico en menos tiempo

Cargar un carro eléctrico puede tomar un buen tiempo dependiendo del tipo de vehículo y de la estación que se use. En algunos carros pequeños o compactos, una carga rápida puede tardar entre 40 minutos y una hora, mientras que en camionetas eléctricas o vehículos con baterías más grandes el proceso puede extenderse mucho más, especialmente cuando se usan puntos de carga lenta.

Por eso, tener estaciones de carga rápida se ha convertido en una necesidad para muchos conductores en Bogotá, especialmente para quienes usan su vehículo durante gran parte del día y necesitan recuperar batería en poco tiempo.

En ese panorama, Enel Colombia anunció la modernización de una de sus estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicada en Unicentro Bogotá. El punto, que antes funcionaba con carga lenta, ahora operará como una estación de carga rápida con mayor capacidad para atender más carros al mismo tiempo.



Así funcionará la nueva estación de carga rápida

La nueva estación contará con cuatro equipos de carga rápida de 60 kW y uno adicional de 150 kW de potencia. En total, tendrá ocho mangueras de 30 kW y dos más de hasta 75 kW.

Con esta capacidad, el lugar podrá atender hasta 10 vehículos de manera simultánea, algo que busca reducir las filas y los tiempos de espera para los usuarios.



Según explicó la compañía, gracias a esta tecnología los carros eléctricos podrán recuperar cerca del 50 % de la batería en aproximadamente 25 a 30 minutos. Mientras tanto, una carga completa podría tomar poco más de una hora, aunque esto depende del modelo del vehículo, del tamaño de la batería y de la energía con la que llegue el carro a la estación.

Los usuarios también podrán activar directamente la recarga de su vehículo y pagar únicamente por la cantidad de energía consumida durante el proceso.

La empresa explicó que esta nueva infraestructura complementa las estaciones de carga que ya existen en Unicentro, donde actualmente funcionan otros dos puntos para vehículos eléctricos.

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La modernización es resultado de un trabajo conjunto entre Enel Colombia y el centro comercial, con el objetivo de ofrecer una solución con mayor capacidad para quienes ya usan este tipo de carros en la ciudad.

Con este proyecto, la compañía busca seguir impulsando la movilidad eléctrica y apoyar la transición hacia formas de transporte más sostenibles en Bogotá, una ciudad donde cada vez circulan más vehículos eléctricos e híbridos.



Habrá mantenimiento y seguimiento a los equipos

Enel Colombia también aseguró que hará mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar que las estaciones funcionen correctamente y puedan prestar el servicio de manera continua.

Además, hizo un llamado a los conductores para que hagan un uso responsable de la infraestructura, con el fin de mantener los equipos en buen estado y garantizar que estén disponibles para todos los usuarios que necesiten cargar sus vehículos.