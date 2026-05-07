ENEL reforzó la red eléctrica en 17 municipios de Cundinamarca

La empresa de energía Enel Colombia realizó durante marzo una serie de trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en 17 municipios de Cundinamarca, con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio y prevenir interrupciones causadas por el clima, la vegetación o el desgaste de la infraestructura.
Las labores beneficiaron a más de 10.000 usuarios de municipios como Albán, Anolaima, Bituima, Cachipay, Guaduas, Nocaima, San Francisco, Supatá, Útica y Vergara, entre otros. Para ejecutar estas intervenciones, la compañía desarrolló 19 jornadas de mantenimiento y destinó una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos.
De acuerdo con la información entregada por la empresa, los trabajos incluyeron el cambio y renovación de elementos clave de la red eléctrica, como estructuras de soporte en postes, dispositivos de protección y equipos encargados de controlar el paso de la energía. También se instalaron nuevos postes en algunos sectores donde era necesario fortalecer la infraestructura.
Otro de los puntos centrales de las jornadas fue la poda y tala preventiva de árboles cercanos a las líneas de media tensión. Estas acciones buscan evitar que ramas o vegetación interfieran con las redes eléctricas y provoquen apagones o daños en el servicio, especialmente durante temporadas de lluvias o fuertes vientos.
En total participaron más de 390 personas entre cuadrillas eléctricas, técnicos forestales, supervisores e ingenieros, quienes trabajaron de manera simultánea en diferentes municipios del departamento.
Antes de iniciar las intervenciones, Enel Colombia informó a las comunidades sobre los horarios y sectores donde se realizarían los trabajos, mediante visitas puerta a puerta, perifoneo y coordinación con alcaldías y líderes comunitarios.