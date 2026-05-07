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ENEL reforzó la red eléctrica en 17 municipios de Cundinamarca

Durante marzo, más de 10.000 usuarios fueron beneficiados con trabajos de mantenimiento, cambio de infraestructura y poda preventiva para reducir fallas en el servicio de energía.

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Imagen de referencia
Foto: ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

La empresa de energía Enel Colombia realizó durante marzo una serie de trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica en 17 municipios de Cundinamarca, con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio y prevenir interrupciones causadas por el clima, la vegetación o el desgaste de la infraestructura.

Las labores beneficiaron a más de 10.000 usuarios de municipios como Albán, Anolaima, Bituima, Cachipay, Guaduas, Nocaima, San Francisco, Supatá, Útica y Vergara, entre otros. Para ejecutar estas intervenciones, la compañía desarrolló 19 jornadas de mantenimiento y destinó una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, los trabajos incluyeron el cambio y renovación de elementos clave de la red eléctrica, como estructuras de soporte en postes, dispositivos de protección y equipos encargados de controlar el paso de la energía. También se instalaron nuevos postes en algunos sectores donde era necesario fortalecer la infraestructura.

Energía en Colombia
Energía en Colombia
Foto: Meta IA, referencia

Otro de los puntos centrales de las jornadas fue la poda y tala preventiva de árboles cercanos a las líneas de media tensión. Estas acciones buscan evitar que ramas o vegetación interfieran con las redes eléctricas y provoquen apagones o daños en el servicio, especialmente durante temporadas de lluvias o fuertes vientos.

En total participaron más de 390 personas entre cuadrillas eléctricas, técnicos forestales, supervisores e ingenieros, quienes trabajaron de manera simultánea en diferentes municipios del departamento.

Antes de iniciar las intervenciones, Enel Colombia informó a las comunidades sobre los horarios y sectores donde se realizarían los trabajos, mediante visitas puerta a puerta, perifoneo y coordinación con alcaldías y líderes comunitarios.

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