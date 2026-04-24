Enel impugnará la multa de Superservicios y asegura que no ha distorsionado sus precios

Enel Colombia respondió a la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos, que le ordenó pagar una multa de $2.847 millones por presuntamente alterar el precio de la energía en bolsa a través de la operación de la Central Hidroeléctrica Betania. Por su parte, Enel aseguró que los hechos investigados ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2022 y no tienen ninguna relación con el aumento reflejado en las facturas de marzo de 2026.

La Superservicios argumentaba que Betania, operada por Enel, presentó ofertas de energía con precios más altos de lo que correspondía a sus condiciones reales de operación, pese a que el embalse se encontraba cerca de su capacidad máxima y tenía disponibilidad suficiente para generar energía a menor costo.

Según la entidad, esta decisión dejó por fuera a la hidroeléctrica del despacho económico y obligó la entrada de plantas térmicas más costosas para cubrir la demanda, lo que elevó artificialmente el precio de bolsa de la energía y terminó impactando el costo final que pagan los usuarios. Simulaciones realizadas por XM, operador del sistema eléctrico nacional, confirmaron que si Betania hubiera ofertado a un precio acorde con su realidad operativa, el precio de bolsa habría sido menor en todos los periodos analizados, de acuerdo con la posición de la Superintendencia.

Sin embargo, Enel insistió en que esta investigación no tiene relación con el comportamiento reciente de las tarifas. La empresa explicó que el incremento reflejado en la factura de marzo se debió principalmente a dos factores. En primer lugar, en enero se aplicó un saldo a favor extraordinario de 40 pesos por kWh, es decir, un descuento temporal que redujo de manera excepcional el valor de la tarifa; y segundo, en febrero ese beneficio dejó de aplicarse y además entró en vigor la actualización de los costos de los contratos de compra de energía.



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En palabras sencillas, lo que argumenta Enel es que los usuarios pagaron menos en enero por ese descuento extraordinario, por lo que al desaparecer ese beneficio en febrero la tarifa volvió a su comportamiento normal, reflejándose en la factura de marzo como un aumento. Aun así, la compañía aseguró que su tarifa sigue estando por debajo del promedio del mercado eléctrico colombiano y que continúa siendo una de las más competitivas del país.

La compañía también afirmó que el valor actual por kWh es más de 9 pesos menor frente al mismo periodo del año anterior. Además, señaló que ya entregó toda la información requerida a las entidades de control, reiteró que cumple con la regulación vigente y anunció que agotará las acciones judiciales permitidas por la ley frente a esta decisión.

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Desde el Grupo Energía de Bogotá, accionista de Enel con participación del 42 % en su junta directiva, también defendieron a la empresa. Su presidente, Juan Ricardo Ortega, aseguró que es falso que Enel esté elevando injustificadamente los precios y sostuvo que la compañía recurrirá la sanción.

La respuesta de Ortega se dio después de que el presidente Gustavo Petro arremetiera contra Enel y afirmara que la compañía “estaba estafando a los usuarios”.

“Desafortunadamente no se ha dado la conversación de buena fe y transparente que permita entender lo complejo que es manejar el uso del agua en represas en Colombia”, concluyó Ortega en entrevista para Mañanas Blu 10 AM.