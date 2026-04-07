¿El recibo de la luz le llegó carísimo? Esta es la explicación de Enel

En los últimos días, miles de personas en Bogotá han manifestado molestias al recibir sus facturas de energía con valores mucho más altos de lo normal. Ante esta inquietud, Enel Colombia aclaró que el incremento no corresponde a un alza en la tarifa de la luz, se trata de la inclusión del cobro del servicio de aseo dentro del mismo recibo.

Enel explicó que varios operadores de aseo de la capital, entre ellos Bogotá Limpia y LIME, escogieron a Enel como su nuevo recaudador. Dado esto, los usuarios comenzaron a ver en una sola factura el valor total del consumo de energía y el cobro del aseo, dos conceptos que ya aparecen diferenciados por colores en el nuevo diseño del recibo.

Según la compañía detalló, la sección de energía aparece en color verde, mientras que el cobro por el servicio del aseo se podrá identificar en color azul, esto con el objetivo de facilitar la lectura y evitar confusiones entre ambos valores. Enel fue enfático en que su papel en este proceso tiene como fin a la facturación y al recaudo, mientras que la tarifa de aseo, la prestación del servicio y la atención de reclamos sigue siendo responsabilidad directa de cada operador.

Si se registra, dejará de recibir la factura física de la luz. Foto: Enel // Pexels.

El cambio se ha dado de forma progresiva en varias localidades de Bogotá. Para LIME, afecta las localidades de Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito. Bogotá Limpia, por su parte, hace el recaudo en Barrios Unidos y Engativá, razón por la cual son estas localidades las que han reportado más casos de facturas aparentemente duplicadas.



Otro de los cambios que generó confusión entre los bogotanos es la periodicidad del cobro. Antes, en muchas localidades, el servicio de aseo llegaba incluido en la factura del agua cada dos meses. Ahora, al unirse al recibo de energía, el pago se hace mensual, por lo que algunos hogares notan un aumento inmediato en el total a pagar.

La compañía Enel señaló que cualquier duda sobre el valor facturado por aseo deberá ser atendida directamente por la empresa prestadora de cada localidad, indicando que los canales de contacto aparecen en la misma factura.

La compañía ratificó que la tarifa de energía no fue alterada en ningún momento y que el nuevo formato tiene como fin dejar más clara la información para los usuarios.