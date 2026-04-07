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Blu Radio  / Economía  / ¿El recibo de la luz le llegó carísimo? Esta es la explicación de Enel

¿El recibo de la luz le llegó carísimo? Esta es la explicación de Enel

Usuarios en Bogotá se sorprendieron al recibir facturas de energía con valores más altos de lo habitual. Enel entregó detalles sobre el cambio que empezó a reflejarse en varios recibos.

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