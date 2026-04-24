¿Por qué subirá la tarifa de energía para estratos 4, 5 y 6? Grupo Energía Bogotá defiende decisión

El anuncio del cobro adicional en las facturas de energía para usuarios de estratos 4, 5 y 6 abrió un nuevo debate sobre subsidios, solidaridad tarifaria y la crisis financiera de Air-e. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, defendió la medida impulsada por el Gobierno y aseguró que busca evitar un problema mayor para el sistema eléctrico nacional.

Según explicó, el cobro extra por kilovatio hora representaría, en un hogar promedio, entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales adicionales, un aporte que, sostuvo, puede ayudar a aliviar parcialmente la deuda que enfrenta la comercializadora Air-e, intervenida por el Gobierno y con obligaciones que rondarían los 2,5 billones de pesos.



¿Por qué subiría la tarifa para estratos 4, 5 y 6?

De acuerdo con Ortega, el ajuste busca dar oxígeno financiero frente al riesgo que representa la situación de Air-e para todo el sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño que dispare los precios de energía en bolsa.

El directivo sostuvo que, si no se toman medidas, la deuda podría crecer aceleradamente y poner en riesgo la estabilidad del sector eléctrico.

“No resuelve el problema, pero es un paso en la dirección correcta”, planteó durante la entrevista, en la que defendió la decisión como una medida preventiva frente a una crisis mayor.



Ortega también explicó que, si se consolida como un esquema de largo plazo, la sobretasa podría servir para respaldar recursos por varios billones mediante mecanismos financieros que permitan darle viabilidad a la empresa.



¿Por qué dice el Grupo Energía Bogotá que se trata de solidaridad?

Uno de los puntos que defendió Ortega fue que la discusión no puede reducirse a que usuarios de otras regiones estén subsidiando a la costa Caribe, sino que responde a desequilibrios estructurales históricos.

Señaló que en esa región confluyen factores como pobreza, pérdidas por conexiones irregulares, problemas de estratificación, altos costos de infraestructura y rezagos en inversión.

Incluso sostuvo que los costos asociados a esas dificultades debieron haberse socializado en todo el país desde hace años y no solo en usuarios de la región Caribe.

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En esa línea, argumentó que ciudades como Bogotá han tenido ventajas por concentración urbana e infraestructura, mientras otros territorios enfrentan mayores costos para prestar el servicio.



¿Es solo un “parche” para Air-e?

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre si la medida apenas cubriría una fracción mínima frente a la deuda total de la empresa.

Frente a eso, Ortega reconoció que el cobro por sí solo no resuelve el problema, pero insistió en que puede ser una herramienta de transición mientras se discuten cambios estructurales, entre ellos:



Mejor focalización de subsidios.

Revisión de la estratificación en la costa Caribe.

Medidas para reducir pérdidas por fraude.

Políticas para enfrentar el impacto del calor extremo en consumo energético.

Incluso planteó que el país ha manejado “de manera ignorante” los desafíos asociados a altas temperaturas y eficiencia energética.

En la conversación, Ortega además respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntos sobrecostos cobrados por Enel en Bogotá.

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El directivo aseguró que no hubo un aumento en febrero, sino que enero tuvo una reducción extraordinaria en tarifas, lo que generó una percepción errada de incremento posterior.

Según dijo, la empresa no elevó precios y, por el contrario, mantuvo una de las tarifas más bajas del país.

Incluso contradijo la interpretación del presidente sobre supuestos sobrecostos relacionados con inflación, asegurando que esos señalamientos mezclan hechos distintos.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: