MinMinas defiende sobretasa de energía como opción para garantizar recursos inmediatos para Air-e

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que el Gobierno le ha brindado múltiples salvavidas a la empresa Aire. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que la compañía contrate energía de manera directa.

Además, defendió la sobretasa de energía como una alternativa clave para salvar a la empresa, que, según dijo, está altamente expuesta ante un eventual fenómeno de El Niño.

Palma explicó que esta sobretasa que busca cobrar 8 pesos por cada kilovstio hora consumidor en los estratos 4,5 y 6, fue la salida tras el fracaso de tres reformas tributarias presentadas ante el Congreso.

“Nos toca buscar una salida porque lo más irresponsable para nosotros sería no dejar medidas que mitigasen el impacto que está generando la actual situación de Air-e”, pubtualizó el ministro.



En ese sentido, también instó a las generadoras públicas a hacer un mayor esfuerzo para garantizar el suministro de energía a la comañía que está en crisis.

“Nuestras generadoras de energía públicas deberían hacer un mayor esfuerzo para darle energía a Air-e, nosotros hacer lo mecanismos regulatorios, pero el salvavidas de fondo de esto es de recursos”, puntualizó.

El ministro agregó que el presidente Gustavo Petro les pidió proteger a los sectores más vulnerables, especialmente, a los estratos uno y dos, con el fin de evitar que sufran incrementos en las tarifas.