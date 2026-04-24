Más de 70% de Cartagena sin energía por falla en el sistema de transmisión

Sobre las 6:30 de la mañana se empezaron a reportar los interrupciones en el servicio de energía en la ciudad de Cartagena, que, de acuerdo al alcalde Dumek Turbay, afecta por lo menos al 70% de los barrios.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó en su cuenta de X que el 70% de la ciudad se encuentra sin servicio de energía. Afinia informó que el “evento” que generó la salida en cascada de por lo menos cinco subestaciones, se encuentra en gestión y coordinación con el CND) pic.twitter.com/qhTpHUiP3m — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 24, 2026

La fallas se registraron desde el sur hasta el norte de la capital de Bolívar, luego de un “evento“, aún por identificar, que causó la salida en “cascada” de las subestimaciones de Zaragocilla, Ternera, Mamonal, Nueva Cospique y Candelaria.

Por su parte, la empresa Afinia informó que la contingencia fue inmediatamente puesto en conocimiento del Centro nacional de despacho (CND).



“Nuestro equipo técnico activó de forma inmediata, todos los protocolos que demanda esta contingencia que esperamos el transportador supere en el menor tiempo posible. Estaremos informando oportunamente los avances, basados en las instrucciones y en coordinación con el CND, con quienes realizaremos las maniobras de normalización”, detallaron.

La filial de EMP también informó que este tipo de eventos puede estar relacionado con condiciones o situaciones a nivel de los agentes que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional, por lo que su atención se realiza de manera articulada entre todos los actores del sistema eléctrico.



Servicio se fue restaurando paulatinamente

Sobre las 8:40 de la mañana, el alcalde Dumek Turbay informó en sus redes sociales que se empezó a restablecer el fluido eléctrico en algunos sectores de Cartagena.

“Tenemos el reporte del Centro Nacional de Despacho, que paulatinamente se irá restableciendo el servicio de energía en los sectores afectados. Buena noticia”, escribió en sus redes el mandatario de los cartageneros.