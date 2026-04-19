Investigan muerte de joven de 17 años en campo de golf en Cartagena

Hay dolor y consternación en el corregimiento de Punta Canoa, en la zona norte de Cartagena, tras la muerte de un menor de 17 años en circunstancias en son materia de investigación.

El joven murió en un centro hospitalario luego de recibir un disparo en el exclusivo campo del golf del Club Karibana, también ubicado en la zona norte de la capital de Bolívar.

De acuerdo a las primeras versiones de la comunidad, el joven, junto a su hermano, otro menor de edad, habrían ingresado a recoger pelotas al campo de golf, y en medio de una confrontación con un vigilante, este último, al parecer, le habría disparado.

Sin embargo en un comunicado, el club indicó que el “incidente” se presentó cuando “dos personas armadas ajenas al club ingresaron al campo del golf y al ser conminados por el vigilante para retirarse, se generó un altercado en el que resultó herida una de ellas”.



Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Asimismo anunciaron toda su disposición a las autoridades para esclarecer el hecho, y suspendieron las actividades del club durante todo el fin semana y hasta el próximo 20 de abril.

“El Club Karibana está prestando toda su colaboración para esclarecer los hechos y las responsabilidades, y expresa su sincera solidaridad con la familia del fallecido”, precisaron.

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Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena explicó que se tiene activa una investigación para esclarecer esta muerte.

“Estos hechos son materia de investigación, que actualmente es adelantada por el CTI de la Fiscalía, y los diferentes elementos se encuentran ya a su disposición para esclarecer lo ocurrido”, detalló el Coronel Carlos Julio Esteban, Subcomandante de Policía en Cartagena.

El sepelio del menor se llevó a cabo en el corregimiento de Punta Canoa la tarde de este domingo, 19 de abril.