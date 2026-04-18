Capturan en Cartagena a dominicano que era buscado por homicidio y desaparición forzada en su país

Durante un operativo de verificación migratoria en la zona turística de Cartagena, fue capturado un ciudadano dominicano con circular roja de Interpol. El extranjero, era buscado por las autoridades para que cumpliera una condena por los delitos de homicidio y desaparición forzada en República Dominicana.

El hombre fue capturado en un hotel del barrio El Laguito, y dejado a disposición de la Interpol, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización.

“Tras confirmar su identidad y verificar la vigencia de la solicitud internacional, las autoridades hicieron efectiva su detención conforme a los protocolos establecidos”, indicó Migración Colombia.

Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, indicó que este es el segundo caso detectado en la semana en Cartagena gracias al trabajo articulado y permanente de los oficiales de la entidad.



Recordemos que el pasado 16 de abril, un mexicano que era buscado por pornografía infantil fue detenido en el aeropuerto de Cartagena cuando intentaba ingresar a la ciudad.

La entidad reveló que durante el trámite de ingreso a la ciudad al revisar la información en los sistemas internacionales, los oficiales evidenciaron que el viajero tenía vigente una solicitud de localización y detención por el delito de pornografía infantil por parte de autoridades de Estados Unidos.