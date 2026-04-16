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Así fue como patrullera de 20 años frustró atraco en restaurante de Cartagena y abatió a ladrón

Cámaras del establecimiento captaron el intento de robo y la valiente reacción de la patrullera de tan solo 20 años.

Así fue como patrullera de 20 años frustró atraco en restaurante de Cartagena y abatió a ladrón
La patrullera reveló detalles del asalto.
Foto: Captura Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Un nuevo hecho de inseguridad en Cartagena terminó con la reacción inmediata de una patrullera de la Policía Nacional de apenas 20 años, quien evitó un robo en un restaurante del barrio El Bosque y neutralizó al presunto delincuente armado que intimidaba a los comensales.

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El caso, ocurrido el pasado sábado 11 de abril en horas de la tarde, se ha vuelto viral en redes sociales por la rápida acción de la uniformada y las circunstancias en las que se desarrolló el atraco.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, un hombre ingresó al lugar portando un arma de fuego y cubriendo su rostro con un tapabocas. En cuestión de segundos, comenzó a amenazar a los clientes para despojarlos de sus pertenencias. En medio del pánico, el sujeto se dirigió directamente hacia un comensal y le robó una cadena de oro avaluada en cerca de 15 millones de pesos, según información conocida por medios locales.

Sin embargo, lo que el delincuente no sabía era que entre los clientes se encontraba Alejandra Alonso, patrullera de la Policía Nacional, quien estaba vestida de civil. La joven reaccionó de inmediato ante la amenaza.

Este es el video

“Yo me doy cuenta que ingresa un particular con un arma de fuego, apuntándole a un ciudadano. En ese momento me levanto, doy la voz preventiva y él voltea hacia mí apuntándome con el arma. Es ahí donde acciono”, relató la uniformada a Noticias Caracol, quien aseguró que la situación ocurrió en cuestión de segundos.

La patrullera, oriunda del Valle del Cauca y con dos años de servicio en Cartagena, afirmó que su reacción obedeció a su deber institucional de proteger la vida de los ciudadanos. “Fue un momento de tensión, muy rápido, pero esa es nuestra misión: proteger la vida, la honra y los bienes de las personas”, añadió.

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Tras el hecho, las autoridades confirmaron que el hombre abatido fue identificado como Maicol Alfonso Ospino Viloria, de 25 años, natural de Cartagena. Además, se estableció que contaba con una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de hurto en 2025.

En paralelo, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que se adelantan operativos para ubicar a un segundo implicado, quien habría estado esperando al presunto delincuente en una motocicleta y logró huir del lugar.

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